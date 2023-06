Gli Alcuni celebrano i 50 anni dalla nascita con "Fiabe sotto il cedro"

Non capita a molte compagnie teatrali, per quanto “storiche”, di festeggiare i 50 anni di attività. Questo è invece il traguardo raggiungo da Gli Alcuni, fondati nel 1973 da Laura Fintina, Sergio e Francesco Manfio. Una vita di successi teatrali e televisivi, con tantissimi progetti rivolti principalmente al mondo dei più giovani: dalle serie cartoon con i personaggi dei Cuccioli e Mini Cuccioli fino al più recente Leo da Vinci. Non è semplice sintetizzare le tappe principali di mezzo secolo di attività, considerati gli svariati settori in cui si sono impegnati Gli Alcuni dal 1973, arricchendo le proprie competenze. Dopo un primo periodo completamente dedicato al Teatro, Sergio, Laura e Francesco hanno deciso di ampliare i loro campi di intervento, iniziando dal fumetto.

«È stato estremamente utile e interessante» dice Francesco «lavorare per il Corriere dei Piccoli: abbiamo avuto l'occasione di incontrare degli artisti straordinari, da Hugo Pratt a Sergio Toppi, che ci hanno fatto amare il grande fumetto italiano d'autore».

«Bisogna ricordare» continua Sergio «che è stato proprio nel 1988, per festeggiare gli 80 anni del Corrierino, che ci siamo inventati Ciak Junior - il cinema fatto dai ragazzi, il programma televisivo che ancora oggi stiamo realizzando per Canale 5 e che ripartirà tra pochissimo». Il 2004 è l'importante anno di fondazione di Gruppo Alcuni, la società nata per produrre i cartoon ideati da Sergio e Francesco. «L'attività di produzione di serie in animazione era iniziata qualche anno prima" racconta Francesco "ma nel 2004 creiamo una struttura che oggi è considerato leader in Europa. Struttura che si è arricchita negli anni, coinvolgendo straordinari collaboratori, e che ci ha consentito di realizzare cartoon di straordinario successo, da Cuccioli a Leo da Vinci, da Mini Cuccioli a Gateway 66, da Eppur si muove a Slash//: tanto per citare solo alcune delle nostre produzioni».

Il 2008 è stato l'anno dell'inaugurazione del "Parco degli alberi parlanti" che ha permesso ai tantissimi amici de Gli Alcuni di ogni parte d’Italia di avere a disposizione uno straordinario luogo di ritrovo dove poter conoscere in anteprima tutti i progetti del Gruppo.

«Voglio però sottolineare» aggiunge Sergio «che pur con questi molteplici interessi non abbiamo mai rinunciato al piacere di incontrare i nostri piccoli amici e di presentare loro ogni anno un nuovo spettacolo».

Sergio Manfio, Direttore artistico de Gli Alcuni, nonché autore e regista delle produzioni per il teatro e per la televisione, continua: «Cinquant’anni sono pur sempre cinquant’anni! In cinquant’anni succedono tante cose e purtroppo è molto più facile ricordare le cose che non hanno funzionato piuttosto che i successi che, come si sa, si perdono nell’oblio del tempo. Allora, che cosa non ha funzionato? La prima cosa che mi sovviene è il fatto di non essere riusciti a trasformare Treviso nella ‘Città dei bambini’. Abbiamo provato a progettare nel nostro Teatro e nel ‘Parco degli Alberi Parlanti’ un’esperienza che portasse le ragazze e i ragazzi a gestire per proprio conto le problematiche che contaminano la vita di una città. Accanto all’entusiasmo dei bambini per la proposta ci siamo scontrati con l’appassionarsi retrattile degli adulti… Qualche buon problema l’abbiamo riscontrato anche nella gestione del teatro, ristrutturato a nostre spese tra un generale entusiasmo, che poi è scemato velocemente con il rapido passare del tempo. Per ultimo non possiamo non notare lo sguardo corto di certi amministratori impegnati a indirizzare tutto o quasi sul contingente senza preoccuparsi di progettare un futuro che punti verso le giovani generazioni e quindi verso un futuro, se non migliore, almeno più accettabile. Noi, comunque, la nostra parte continueremo a garantirla».

A proposito di questo importante “compleanno” de Gli Alcuni, un ultimo commento di Francesco Manfio: «Sarebbero talmente tante le cose da dire sulla nostra attività che mi voglio limitare a 7 aggettivi sui primi 50 anni di vita de Gli Alcuni. Sono stati anni: fantastici, difficili, impegnativi, felici, dispendiosi, divertenti, complessi... tutti vissuti con un grande amore per il nostro pubblico e la nostra città!».

A proposito del Festival di Teatro Ragazzi "Fiabe sotto il cedro", che è una bella novità che va ad aggiungersi alle tante proposte per le famiglie del Parco degli Alberi Parlanti, un commento tecnico di Sara Zanatta, che ha selezionato gli spettacoli che vedremo ogni pomeriggio dal 28 giugno al 5 luglio: «Gli otto spettacoli che compongono il cartellone del Festival sono di compagnie italiane di teatro provenienti dal Centro e dal Nord Italia. Alcuni di essi traggono spunto da fiabe popolari (Cappuccetto Rosso) o dalla letteratura per ragazzi (Capitani Coraggiosi, La principessa rapita, Patatrac), altri sono frutto di sceneggiature e storie nuove e inedite (Esmeralda e la farfalla del bosco, Clownerentola, Un mare di storie e Storie in un albero), ma tutti hanno lo

stesso comune denominatore: far vivere ai bambini l’esperienza del teatro in modo giocoso, immersi nella natura. Tutti gli appuntamenti, infatti, si svolgeranno sotto l’ombra del grande cedro del Parco degli Alberi Parlanti ed è anche per questo motivo che la scelta dei titoli evoca elementi della natura come il mare, gli alberi, le farfalle e il bosco…».