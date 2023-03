Terzo Polo Treviso: arrivano Carfagna, Calenda e Bonetti

Il Terzo Polo di Treviso schiera i “big” nazionali per parlare di gender gap, pari opportunità, famiglia e sviluppo economico. Venerdì 31 marzo l’incontro con Mara Carfagna, lunedì 3 aprile l’apertura della campagna elettorale con Carlo Calenda ed Elena Bonetti. Sabato 1° aprile all’Edera focus su Treviso città dei giovani.

Si profilano tre giornate a ranghi serrati per il candidato sindaco del Terzo Polo di Treviso, Nicolò Rocco e la lista di candidati al consiglio comunale che corrono a suo sostegno. Dopo un primo affondo, sabato scorso, con l’incontro tra Rocco e l’onorevole Maria Elena Boschi, da venerdì 31 marzo a lunedì 3 aprile si susseguono tre eventi (aperti a tutti) con gli esponenti nazionali di Azione e Italia Viva - Carlo Calenda, Elena Bonetti e Mara Carfagna – e il meeting “Treviso, la città dei giovani” in calendario al cinema Edera.

«Con questo trittico di eventi entriamo ancora di più nel vivo della nostra campagna elettorale e lo facciamo mettendo in primo piano i contenuti delle proposte del Terzo Polo. Infatti, noi vogliamo caratterizzarci per la capacità di parlare di contenuti concreti e di farlo con grande competenza» spiega il candidato sindaco di Azione e Italia Viva, “Venerdì 31 marzo iniziamo con l’accogliere, nella Sala Verde di Palazzo Rinaldi a Treviso, l’onorevole Mara Carfagna che, dal mio punto di vista, è una donna coraggiosa e di notevole esperienza politica. Con lei affronteremo la questione delle pari opportunità nella società italiana. Abbiamo scelto volutamente di non intitolare questo incontro “La città delle donne”, perché le pari opportunità devono essere trasversali e noi vogliamo approcciarci anche al tema del gender gap con grande positività, in modo costruttivo».

Altro punto di forza della campagna elettorale di Nicolò Rocco sono l’attenzione e lo spazio dato ai giovani e al loro ruolo nella società trevigiana, anche nella composizione della lista dei candidati. Alle nuove generazioni di cittadini e cittadine sarà dedicato il pomeriggio di sabato 1° aprile. «Daremo il palco del cinema Edera ai giovani e giovanissimi, dai ragazzi che sono ancora maggiorenni e che devono concludere il ciclo delle scuole superiori fino ai trentacinquenni che già lavorano ed hanno già una famiglia propria» sottolinea Nicolò Rocco «Cercheremo di capire, con il loro interventi in pubblico, quali strategie servono per costruire la città di Treviso misura delle nuove generazioni, perché è su queste che vogliamo puntare».

Lunedì 3 aprile il Terzo Polo di Treviso e del Veneto sarà in forze all’auditorium di Fondazione Cassamarca (area Appiani) per l’apertura della campagna elettorale con il senatore Carlo Calenda, fondatore e leader di Azione, e la deputata di Italia Viva Elena Bonetti, ministra per le pari opportunità nei governi Conte II e Draghi. «Al di là della risonanza che hanno i ruoli nazionali, è molto importante per noi la loro presenza a Treviso per aprire la nostra campagna elettorale. In primis perché Calenda è stato il più apprezzato ministro dello sviluppo economico degli ultimi vent’anni. Quindi parleremo proprio di sviluppo economico con chi ha creato gli strumenti per rilanciare il Nordest attraverso l’industria 4.0”, prosegue Rocco, “Ed è altrettanto determinante la presenza al nostro fianco di Elena Bonetti, già ministra delle pari opportunità e della famiglia. Per cui Calenda e Bonetti non sono solo nomi estremamente rappresentativi del partito, ma sono stati anche dei ministri che si sono occupati di temi che, per me e la mi lista, sono centrali. Sviluppo economico, pari opportunità e famiglia sono questioni che fanno parte della stessa visione che ci tiene uniti».

Mara Carfagna - venerdì 31 marzo, ore 15, Sala Verde di Palazzo Rinaldi

Treviso la città dei giovani - sabato 1° aprile, ore 14.30-16-30, Cinema Edera

Carlo Calenda ed Elena Bonetti - lunedì 3 aprile, ore 19, auditorium di Fondazione Cassamarca, Piazza delle Istituzioni