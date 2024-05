Trent'anni dalla tragedia di Ayrton Senna, alla Lovat il racconto di Giorgio Terruzzi

Trent'anni fa, sul circuito di Imola, si consumava, durante il Gran Premio di San Marino, la tragica fine del tre volte campione di Formula Uno, Ayrton Senna: nel corso della gara, mentre si trovava in testa, la sua Williams uscì di pista all'altezza della curva del Tamburelllo e nello schianto finì contro le recinzioni e un pezzo piantone dello sterzo (al centro di un celebre processo che seguì a questo episodio) lo trafisse, uccidendolo. Per gli appassionati del motorsport la data del 1° maggio 1994 è fissata nella mente e nel cuore. Venerdì prossimo, 3 maggio, anche nella Marca il leggendario pilota brasiliano sarà ricordato con un incontro dal titolo "Suite 200, l'ultima notte di Ayrton Senna" che si svolgerà alle 18.30 alla libreria Lovat di Villorba e vedrà protagonista Giorgio Terruzzi, noto giornalista per Corriere della sera, Mediaset e Autosprint.

"Sabato 30 aprile 1994, Hotel Castello, Castel San Pietro, non lontano dal circuito dove si svolge il Gran Premio di Imola" recita così la traccia su cui si dipanerà il racconto del giornalista, in dialogo con Marco De Val "Nella Suite 200 si consuma l’ultima notte di Ayrton Senna. La vigilia della corsa è funestata da incidenti e Senna è agitato, non vuole correre. Sarà una notte di pensieri, tutta la sua vita verrà passata al setaccio.. il complesso rapporto di amore e odio con il padre, l’immancabile ma spesso soffocante presenza della famiglia, i suoi chiacchierati amori, le corse che hanno rappresentato una svolta, le rivalità con gli altri piloti. Terruzzi ci accompagna dentro l’esistenza di uno dei piloti più amati di sempre. Emerge così il ritratto inedito e delicato di un campione, ma anche e soprattutto di un uomo, la cui scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile".

Il 30 aprile 1994 perse la vita in un terribile incidente, sempre a Imola, il pilota austriaco Roland Ratzenberger, durante la sessione di prove libere del sabato. Un terribile choc che purtroppo risulterà essere solo il prologo della terribile giornata seguente in cui si sono succeduti terribili schianti e incidenti (Letho e Lamy alla partenza ma anche Alboreto che perse uno degli pneumatici che travolse e ferì alcuni meccanici) fino alla morte del pilota brasiliano.