In questo tour racconteremo la storia dei rapporti tra Treviso e la Serenissima dal Trecento fino alla caduta della Repubblica di Venezia. Passeggiando nel cuore della città andremo alla scoperta delle dimore tardogotiche, rinascimentali e settecentesche, approfondiremo l’evoluzione architettonica e artistica dei palazzi pubblici e delle chiese, attraverseremo i Buranelli, uno degli angoli più suggestivi di Treviso, e racconteremo la storia delle mura e delle porte cinquecentesche.

? DURATA: 1h30 circa

? RITROVO: Piazza Indipendenza, Treviso

? CANI: i nostri amici a quattrozampe sono ammessi, se tenuti al guinzaglio

? BARRIERE ARCHITETTONICHE: Si camminerà lungo le strade della città

? CONTRIBUTO

13€ ADULTI

6€ Ridotto per RAGAZZI da 6 anni fino a 16 anni

0€ Ridotto per RAGAZZI fino a 6 anni

? SABATO 18 MAGGIO 2024

1° turno: ? 10:00

2° turno: ? 11:30

3° turno: ? 15:00

4° turno: ? 16:30





PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA dal link https://venetosegreto.com/eventi/