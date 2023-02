Treviso e la Shoah, il nuovo volume di Francesca Meneghetti

Indirizzo non disponibile

A 78 anni dalla liberazione di Aushwitz, per non dimenticare e attraverso la memoria costruire un presente e un futuro di pace e di rispetto, CGIL e SPI CGIL trevigiani presentano il libro di Francesca Meneghetti “Treviso e la Shoah. Atlante delle persecuzioni e degli aiuti”, edito ISTRESCO (2023). La presentazione con l’autrice e con Simone Menegaldo di ISTRESCO, in programma sabato 4 febbraio alle ore 17 al Cinema Turroni di Oderzo, vedrà il coinvolgimento e la partecipazione del Comune di Oderzo, ANPI, AUSER e Circolo cinematografico Enrico Pizzuti. Presenzierà Maria Scardellato, sindaca di Oderzo.

Il volume, appena pubblicato, nasce dalla ricerca storica e vuole rappresentare un atlante dei luoghi di memoria della Shoah del territorio della Marca. Anche Treviso e la sua provincia, infatti, drammaticamente conobbero la persecuzione antisemita, sia pure di dimensioni minori rispetto al resto del Paese. Di fronte a una presenza di oltre 400 ebrei italiani e stranieri le deportazioni furono in tutto 30, con 27 vittime. Gli altri trovarono la salvezza, grazie ad aiuti.

Le pagine del libro ripercorrono i luoghi e individuano le persone, ebrei perseguitati e salvatori: un insieme di profili personali che, nelle intenzioni iniziali, dovevano rispettare solo i dati anagrafici essenziali, ma in certi casi sono diventati più corposi, fino a configurare una breve narrazione biografica, corredata, a volte, di una foto, di una firma, un dato memoriale. Nel corso dell’incontro, ad accompagnare il dialogo tra Francesca Meneghetti e Simone Mengaldo, tre pensionate di Motta di Livenza e di Ponte di Piave dello SPI CGIL leggeranno brani scelti dal volume.