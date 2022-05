Orario non disponibile

Quando Dal 04/06/2022 al 04/06/2022 Orario non disponibile

Treviso offre scenari suggestivi: le case che si riflettono sull’acqua, le calde luci delle piazze, la penombra dei sottoportici delle case medievali, riportano atmosfere di tempi lontani e permettono di ricostruire l’originale storia di una città che ebbe una grande vivacità culturale e artistica oltre che ad essere strategica via di scambio delle traiettorie commerciali. Noi visiteremo Treviso con un’esperta guida turistica locale, in grado di svelarvi il cuore e l’anima e l’atmosfera di pura magia che suscita questa splendida città!



SABATO 4 GIUGNO |ORARI e TURNI

1° gruppo 18.15

2° gruppo 20.00

3° gruppo 21.45



RITROVO: via Roma 2 (di fronte all’edicola, nei pressi della stazione ferroviaria)



ACCOMPAGNAMENTO: visita condotta da guida professionista abilitata



DURATA: itinerario: 1h45 ore circa



CONTRIBUTO: 12 euro ADULTI/ 5 euro RAGAZZI fino a 16 anni



Prenotazione obbligatoria dal link: https://eventi.venetosegreto.com/evento/treviso-sotto-le-stelle-visita-guidata-sabato-4-giugno/