Lo spettacolo "All i want" con Francesca Viaro a caffè Caffi

Arrangiamenti originali per una voce che emoziona. Quello che propone Francesca Viaro è un affascinante viaggio nella vocalità del jazz e nei brani tratti dal repertorio italiano e internazionale, evergreen per ogni ascoltatore, riveduti e riarrangiati secondo l’uso ben noto ad intere generazioni di jazzisti.



Francesca Viaro, cantante da toni intensi e raffinati, si è diplomata nel dipartimento jazzistico al Conservatorio di Klagenfurt in Austria, proseguendo successivamente gli studi con Rachel Gould e Roberta Gambarini. E’ stata corista nel tour di Joe Zawinul, intrapreso nel 2007, tra Austria, Slovenia e Croazia.



Nella serata di Giovedì 18 Novembre lo spettacolo jazz "All I want" ritorna a Caffè Caffi, accompagnato e completato da due affiatati musicisti del panorama veneto, con cui Francesca collabora stabilmente: Gianpaolo Rinaldi al pianoforte, di cui si ricordano le collaborazioni con Sandro Gibellini, Marco Tamburini, Mauro Negri, e Nicola Bortolanza al contrabbasso, già con Marco Tamburini, Franco Cerri, e direttore artistico di Treviso Suona Jazz Festival.



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: per partecipare all'evento è necessaria la prenotazione scrivendo un'email a events@caffecaffi.com.



GREEN PASS: verrà richiesto Green Pass in entrata.