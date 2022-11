La “Splendida natura del nord America” ai “Giovedì della cultura”

Proseguono i “Giovedì della cultura” della Fondazione Cassamarca, appuntamenti settimanali ospitati, alle ore 18, a Casa dei Carraresi.



L’appuntamento del 24 novembre sarà dedicato al tema “La splendida natura del Nord America”



Relatore è il fotografo Roberto Bartoloni.



Il tema

Verranno presentati il quarto volume della collana Splendida Natura e il secondo volume dedicato al Nord America, uscito dieci anni dopo il primo. Il libro contiene elementi relativi al Parco Nazionale di Yellowstone, l’autunno nel New England, le paludi di cipressi in Texas-Louisiana e la West Coast degli Stati Uniti.



Roberto Bartoloni

Dopo la laurea in scienze geologiche ha insegnato per più di trent'anni Scienze e Matematica. E’ Delegato LIPU della sezione di San Donà di Piave in provincia di Venezia.

Ha viaggiato per anni in Italia, Europa, Asia, Africa e nelle Americhe, avendo sempre come scopo la ricerca fotografica e documentativa dei più importanti siti naturalistici. Ha allestito numerose mostre, l'ultima delle quali dedicata al Nord America e ha collaborato con numerose riviste di natura con servizi e rubriche. Ha tenuto corsi di foto-naturalistica anche presso l'Università di Trieste. Ho vinto importanti premi, sia in Italia che all’estero. E’ stato Campione del Mondo FIAF e, nel 2012 ha vinto il premio FIAF “Foto dell'anno”.

Dal 1999 organizza la rassegna fotografica “diapoNATURA”, che si svolge nel mese di marzo a San Donà di Piave (VE). E’ autore di quattro libri della collana “Splendida Natura”: Nord America 1- Africa 1- Europa e Nord America 2.



I Giovedì della cultura

Iniziati nel 2019, gli appuntamenti settimanali sono stati sino ad oggi 104 e hanno riguardato una molteplicità di temi: arte, storia, geografia, filosofia, diritto, religione, fotografia, letteratura, moda, cucina, sport, fumetti, cucina, ecc.

Anche in questa stagione sarà possibile seguire le conferenze in diretta streaming collegandosi alla pagina Facebook della Fondazione Cassamarca oppure rivederle sul canale YouTube di Fondazione Cassamarca accedendo direttamente dal nostro sito: www.fondazionecassamarca.it.

L’appuntamento per ciascuna è alle ore 18 a Casa dei Carraresi.

Il progetto è sostenuto dalla società Carlo Alberto Srl.



I prossimi appuntamenti





1° dicembre Il fertile interdetto

Luigi Viola, già docente di Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera e di Venezia



15 dicembre Giuseppe Chiari, artista del nostro tempo

Mario Chiari (figlio dell’artista)





Antonio Varsori, professore emerito di Storia delle relazioni internazionali dell’Università di Padova