In arrivo a Villa Braida “Treviso Sposi”, il salone dedicato al matrimonio per i futuri sposi!



Treviso, ottobre 2022 - Il 22 e 23 ottobre si terrà a Villa Braida Treviso Sposi, l’evento dedicato a 360° ai fidanzati che stanno organizzando il fatidico giorno del SI! Una fiera che si inserisce all’interno del circuito Fiere Sposi di ben 16 fiere sul matrimonio che da fine settembre 2022 fino a metà febbraio 2023 porterà il format in giro per il nord Italia.



Un week end per scoprire le novità e le tendenze del 2023 dei migliori professionisti del settore nozze. Ad esporre aziende di abiti da sposa e sposo, abiti da cerimonia per uomo, donna, liste nozze, partecipazioni e biglietti augurali. Tra stand allestiti con originalità ed eleganza ci saranno anche gioiellerie, ristoranti, catering e location, pasticcerie, wedding planner e agenzie di spettacolo ed intrattenimento. Si potranno incontrare fotografi, fioristi, complessi artistici e musicali, noleggi auto e le agenzie che proporranno fantastici viaggi per la tanto sognata luna di miele.



La fiera sarà aperta sabato 22 dalle 14.00 alle 18.00 e domenica 23 ottobre dalle 10.00 alle 18.00. Villa Braida si trova in via Bonisiolo 16/B a Mogliano Veneto.



Per maggiori informazioni è possibile collegarsi al sito, contattare la segreteria organizzativa Multimedia Tre allo 049/9832150 o scrivere a treviso@fieresposi.it.