Stand gastronomico dell’Oca 2020 a Treviso

Torna a Treviso lo Stand Gastronomico dell'Oca organizzato da Gastronomia Albertini che si terrà dal 2 al 18 ottobre 2020 in Prato di Fiera, quest’anno anche con il servizio di take-away. Anche in un anno difficile come il 2020, dove il consueto Luna Park delle Fiere è stato annullato a causa dell’emergenza Covid-19, ci sono delle cose che non cambiano mai: una di queste è lo stand dell’oca. Lo afferma il sindaco Mario Conte: “Con profondo rammarico e a tutela della salute pubblica l’Amministrazione si trova costretta ad annullare il consueto Luna Park. Al fine di dare continuità alla tradizione millenaria delle Fiere, verrà comunque allestito lo stand gastronomico con ingresso su prenotazione e posti a sedere limitati.” La tradizione che da secoli lega la buona cucina tipica del mese di ottobre alla nostra città è salva grazie a Gastronomia Albertini. Nel corso delle tre settimane verranno proposti piatti come i folpi con il sedano, i bigoli in salsa e la regina dell’evento: l’oca arrosta con il sedano. Ma non solo. Il menù proposto sarà in grado di soddisfare tutti i palati grazie alla varietà dei piatti di carne e di pesce da degustare rigorosamente accompagnati da un buon bicchiere di vino o una pinta di birra, allo stand ma anche a casa, grazie al nuovo servizio di take away. L’evento rispetterà tutte le misure di sicurezza anti Covid-19: all’interno dello stand sarà perciò obbligatorio indossare la mascherina e igienizzarsi le mani. Per evitare la creazione di assembramenti è gradita la prenotazione al numero +39 346 017 8939. Lo Stand Gastronomico dell’Oca vi aspetta tutti i giorni dal 2 al 18 ottobre dalle 18.00 alle 22.30 e sabato e domenica dalle 12.00 alle 22.30. Per maggiori informazioni visitare la pagina Facebook dedicata: https://www.facebook.com/gastronomiaalbertini/ Gastronomia Albertini vi aspetta tutti i giorni in via Tomaso da Modena, 13 Treviso.

