A Treviso la nona edizione di StatisticAll dal 19 al 22 ottobre

Andrà in scena dal 19 al 22 ottobre a Treviso la nona edizione del Festival della Statistica e della Demografia, giunto quest’anno alla sua nona edizione e come sempre promosso dalla SIS - Società Italiana di Statistica, dall’Istat - Istituto Nazionale di Statistica, e dalla Società Statistica Corrado Gini. Il tema scelto per il 2023 è “Misure possibili per un mondo fuori misura. Statistiche, dati… dati di fatto”, che intende sottolineare la via maestra per la creazione e restituzione al pubblico di misure reali, credibili e affidabili sui grandi temi che caratterizzano la contemporaneità, in particolare la sostenibilità, l’ambiente e la denatalità.

Sarà una quattro giorni molto intensa e si collocherà non a caso attorno a una data importante: il 20 ottobre è la giornata italiana della cultura statistica e anche il World Statistics Day. Obiettivo principe di questa edizione, manifestato dal titolo “Misure possibili in un mondo fuori misura” è mettere al centro il rapporto tra i tempi di produzione e diffusione della statistica ufficiale e della demografia e una domanda di informazione sempre più concentrata sul tempo presente, la risposta immediata, la ricerca dell’ultimo "dato utile". In linea come sempre con quanto promosso da questa giornata, StatisticAll affronterà la materia con un approccio innovativo nella volontà di coinvolgere anche ambiti lontani dalla statistica come la musica, lo spettacolo, la realtà virtuale e la “cultura dell’aperitivo”. Con i tanti eventi in programma in luoghi chiave del capoluogo della Marca, il festival intende scendere - letteralmente - in piazza e parlare il linguaggio delle persone comuni, dal bambino all’anziano, con un approccio divulgativo e appuntamenti pop.