Incontro con Angelo Corbo, tra i sopravvisuti della Strage di Capaci

Perché Giovanni Falcone, dopo il trasferimento a Roma, non aveva più una scorta specifica? Che fine ha fatto il rullino sottratto al primo soccorritore da due “agenti” non ben identificati? A trent’anni dalla strage di Capaci, Auser Veneto organizza un incontro a ingresso gratuito con Angelo Corbo, poliziotto della scorta del giudice Giovanni Falcone, autore del libro Strage di Capaci (Diple edizioni). Con la testimonianza di quest’ospite d’eccezione si cercherà di capire Paradossi, omissioni e altre dimenticanze di quei tragici avvenimenti che sconvolsero il nostro Paese.

L'incontro si terrà venerdì 25 febbraio alle ore 16.00, presso la Sala Auditorium SPI CGIL di Treviso (Via Dandolo, 8) ad ingresso libero all'interno del progetto Rete Solidale sostenuto dalla Regione del Veneto. Partendo dal libro omonimo edito da Diple Edizioni, Angelo Corbo, agente di scorta ferito durante l’attentato del 23 maggio 1992, a distanza di tempo, porrà alcuni aspetti ancora oscuri sulla strage di Capaci: su quali elementi era fondata la convinzione che il pericolo per Falcone, dopo il trasferimento a Roma, fosse attenuato tanto da non avere più una scorta specifica? Ombre e ipotesi aumentano per la scomparsa del rullino sottratto al primo soccorritore da due “agenti di Polizia”. Sorprende la celerità: giunti sul luogo dell’attentato entrano in possesso di un documento utile alle indagini che non consegnano agli investigatori.

I mafiosi autori della strage e i loro complici fuggono dopo il terribile boato, come ci ricordano i pentiti, quindi occorre cercare in altre direzioni per dare un volto ai due. Tornano in mente le parole del pentito Gioacchino La Barbera, che vi erano uomini estranei alla mafia nei preparativi all’attentato. Qualcuno che era sul luogo e cercava qualcosa fra le rovine dell’esplosione e non gradiva essere ripreso.

All’incontro di Treviso saranno presenti: Maria Gallo, Presidente di Auser Regionale Veneto, Umberto Tronchin, Presidente di Auser Provinciale di Treviso nonché moderatore, Vigilio Biscaro, Segretario Generale SPI CGIL Treviso, e Mauro Visentin, Segretario Generale CGIL Treviso. L’incontro è realizzato in collaborazione con Auser Provinciale di Treviso, Cgil Veneto, Spi Cgil Veneto. L’incontro sarà trasmesso anche dalla pagina facebook di Auser Veneto https://www.facebook.com/AuserVeneto/. Ingresso gratuito aperto alla cittadinanza previa esibizione del Green Pass secondo la vigente normativa. L'iniziativa rientra nel progetto di Auser Veneto Rete Solidale finanziato dalla Regione del Veneto con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.