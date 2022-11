Attentato di Nassiriya, commemorazione per il 19° anniversario

Nella ricorrenza per il XIX° anniversario dell'attentato di Nassiriya, dove perirono i nostri Militari in missione di Pace, La consulta delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma della città di Treviso vogliono ricordare i Caduti di quella strage presso l'omonima via intitolata che si trova nel quartiere di Canizzano. La cerimonia si svolgerà sabato 12 novembre con inizio alle ore 10:30 e prevede la deposizione di una corona di alloro.

«Come consigliere comunale di Treviso» spiega il consigliere comunale Davide Acampora, principale promotore dell'inizitiva «è un grande onore poter organizzare questa Commemorazione che oggi più che mai, in un momento storico così delicato, assume una grande importanza simbolica proprio in quella strada di quartiere che nove anni fa riuscii a far intitolare ai Caduti di Nassiriya dalla precedente Amministrazione. Credo sia sempre doveroso, da parte delle Istituzioni tutte, ricordare quei nostri Eroi impegnati in Missione di Pace in Iraq che ben diciannove anni fa perirono in un attentato vigliacco che provocò 28 morti, 19 italiani e 9 iracheni. Proprio per questo al più presto protocollerò un Ordine del Giorno per chiedere alla Giunta e al Sindaco Conte di inserire il 12 novembre di ogni anno nel calendario istituzionale delle commemorazioni ufficiali. Ringrazio Enzo Andretta referente della Consulta delle Associazioni combattentistiche e d'Arma di Treviso per il supporto fondamentale dell'organizzazione, augurandomi di poterci trovare sempre più numerosi nei prossimi anni».