Treviso Suona Jazz Festival 2023

Treviso Suona Jazz Festival è pronto a sbarcare in città, e come sempre accade, parallelamente ai concerti di prima serata non mancano gli appuntamenti dedicati agli artisti del territorio, eventi godibili e accessibili a tutti, per chi volesse vivere il festival al di fuori delle sale da concerto, anche per i non specialisti o per chi volesse rilassarsi e godersi una vacanza a Treviso, perché “l’idea di fondo è che il jazz possa essere un patrimonio condiviso, per ritrovarsi e ascoltare buona musica dal vivo insieme, nei plateatici, nelle strade e nelle piazze”.

Si parte quindi con tre serate dedicate al jazz al femminile, alla pizzeria Piola, declinate con repertori internazionali, jazz e soul. Da martedì 23 a giovedì 25 si alterneranno le voci delle talentuose Francesca Viaro, con il pianista Marco Ponchiroli, Claudia Zannoni, con il chitarrista Davide Palladin e il bassista Nicola Barbon, Alice Dal Col insieme al chitarrista Stefano Cattai.

Il programma prosegue giovedì 25. Alle 18.30 la corte esterna di Lazzari Store ospiterà Francesca Bertazzo Hart, voce e chitarra, specialista della tecnica scat, e Giulio Campagnolo all’organo hammond, due musicisti dall’innegabile talento, dotati di una magnifica intesa. Alle 19.30 le composizioni originali di Michele Uliana e Ivan Tibolla, rispettivamente clarinetto e fisarmonica, toccheranno il plateatico del Biblio Book Cafè, coinvolgendo anche gli altri esercenti di Via Diaz.

Venerdì 26 la musica diffusa inizia alle 19 al Tocai, con la voce di Irene Lovato e la chitarra di Edoardo Cian, mentre alle 20 all’Osteria Ostile sono attese sonorità bluesy e swing con Nicola Dal Bo all’organo hammond e il sassofonista Ettore Martin. Sempre nel tardo pomeriggio di venerdì il Dazio di porta Calvi ospiterà per l’orario aperitivo il ricercato dj set di Flick to Kick, mentre la cena al Med sarà accompagnata dal collaudato duo della cantante Elisa Meo e del chitarrista Luciano Bottos.

Nei pomeriggi di sabato 27 e domenica 28 maggio si riconfermano i tradizionali concerti in Loggia dei Cavalieri. Si inizia sabato con Rubbles Suin Band e l’ensemble dei Workshop di TSJF diretto da Bruno Cesselli e Luca Colussi. Domenica, in collaborazione con il Conservatorio di Musica Agostino Steffani, sarà il turno dello Steffani Jazz Ensemble con la partecipazione speciale del trombettista Gianluca Carollo e dell’eclettico trombonista Mauro Ottolini, uno dei più importanti musicisti italiani, oltre che compositore, arrangiatore e specialista degli ottoni.

Sempre domenica, dalle 18.30 il Bistrò sulle Mura ospiterà Giuditta Franco e Lorenzo Tonon, mentre dalle 21 non mancherà la jam session conclusiva al Dump, in galleria Bailo, ove l’apertura di serata sarà affidata al trio del pianista e compositore Gianpaolo Rinaldi, affiancato dal contrabbassista Mattia Magatelli e dal batterista Marco D’Orlando.

Il cartellone del festival, oltre agli eventi di punta del 24, 26 e 27 maggio, rispettivamente con le formazioni di Francesca Tandoi, GeGè Telesforo e Dado Moroni con le star Eddie Gomez e Joe La Barbera, prevede proiezioni, mostre, laboratori per bambini. Tutto il programma su www.trevisosuonajazz.it.