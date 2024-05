Treviso Suona Jazz Festival - Fred Hersch Trio con Drew Gress e Joey Baron

Fred Hersch è uno dei più significativi pianisti dei nostri tempi, una forza creativa influente, che ha plasmato il corso della musica jazz per oltre tre decenni come improvvisatore, compositore, educatore e bandleader. Quindici volte candidato ai Grammy come pianista, altre tre volte per la formazione a trio, e descritto dal New York Times come “un Maestro dal tocco unico”, il pianista statunitense è un artista davvero straordinario, con uno stile che fonde tradizione e innovazione, lirismo ed energia, linguaggio jazz e cultura classica, e la cui lezione è ampiamente ricaduta sulla nuova generazione di grandi pianisti jazz, come gli ex allievi Brad Mehldau ed Ethan Iverson. Il trio di Hersch incarna nel suo massimo splendore il concetto di piano trio plasmato sulla tradizione billevansiana, ma il modello è anche ampiamente aggiornato: gli sviluppi armonici, le sottigliezze ritmiche e il sound complessivo denotano una spiccata individualità, pienamente contemporanea. Hersch si presenta alla guida di una formazione completata da musicisti formidabili che frequenta regolarmente da molti anni, Drew Gress al contrabbasso e Joey Baron alla batteria, una sezione ritmica tra le più efficaci in circolazione, capace di portare ai massimi livelli la fantasia ritmica del pianista statunitense.