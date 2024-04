Treviso Suona Jazz Festival celebra l’International Jazz Day

In attesa della decima edizione, in programma dal 18 al 26 maggio, Treviso Suona Jazz Festival scalda i motori per l’anteprima festivaliera del 30 aprile, ore 20.45 in Auditorium della Fondazione Benetton, in occasione della Giornata Internazionale del Jazz promossa dall’Unesco.

Il concerto coinvolge due musicisti di respiro internazionale come Gabriele Mirabassi, con il suo virtuoso clarinetto, e Roberto Taufic, brillante e versatile con la sua chitarra classica. Il duo presenta “Um Brasil diferente”, un mondo sonoro in cui si incontrano la musica colta e le tradizioni popolari del Brasile, e in cui la ricchezza della musica brasiliana è scandagliata in profondità con la rilettura di un repertorio di canzoni e brani di varie epoche. Il Brasile è da molti anni una fonte di ispirazione fertilissima per Mirabassi, ed è anche le terra di adozione per Taufic, che fin da piccolo visse in quel Paese, assorbendo la molteplice stratificazione culturale che si riflette nella musica di questo emozionante progetto.

Due viaggi in direzione opposta, un’andata e un ritorno, che si incrociano a mezza strada: così si può quindi definire l'incontro tra Gabriele Mirabassi, che scopre il Brasile una ventina d'anni fa e che da allora lo frequenta con assiduità, e Roberto Taufic, partito da ragazzo dal Paese sudamericano, alla volta dell'Italia. Da questi viaggi, e dall’incontro tra i due artisti, nasce Um Brasil diferente. Un Brasile profondo, identitario, visto da un’angolazione peculiare, con rispetto e affetto, che entrambi i protagonisti hanno scoperto di avere in comune.

I biglietti per il concerto sono acquistabili da Mezzoforte cd a Treviso, oppure online su Vivaticket.

Per tutte le informazioni: www.trevisosuonajazz.it / 3495758756