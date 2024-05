Treviso Suona Jazz Festival - La principessa delle ostriche

Ernst Lubitsch è uno dei padri della commedia, e, con La principessa delle ostriche (1919), manifesta la propria genialità nel realizzare opere leggere con straordinario garbo e intelligenza. In questo scoppiettante e ironico film, quando la figlia del ‘Re delle ostriche’, scopre che una sua amica d’infanzia ha sposato un nobile, inizia a rodersi dall’invidia. La principessa viziata decide quindi di sposarsi, ma il futuro sposo, un timido e giovane principe squattrinato, si accorda con il suo segretario, per una sostituzione di persona al fine di preparare il terreno… La capricciosa ragazza riuscirà a realizzare il suo scopo, ma solo dopo una serie di vicende esilaranti e bizzarre. Proiezione in collaborazione con Cineforum Labirinto.