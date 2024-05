Treviso Suona Jazz Festival - Max Ionata Danish Trio

Considerato uno dei maggiori sassofonisti italiani della scena jazz contemporanea, Max Ionata ha bruciato le tappe in una carriera vertiginosa conquistando in pochi anni l’approvazione di critica e pubblico, riscuotendo sempre grandi successi in Italia e all’estero. Il sassofonista abruzzese, che ha vinto il premio Massimo Urbani per la sezione fiati nel 2000, oltre al Top Jazz nel 2011 e il Jazzit Award nel 2012,2013,2017, presenta a TSJF il nuovo progetto “Like”, un lavoro composto in gran parte da composizioni originali, che affonda le radici nel jazz più puro, mantenendo al tempo stesso un sound assolutamente moderno. Il sax di Ionata, sempre energico, caldo e melodico, dialoga con due grandi esponenti del jazz nord-europeo: Jesper Bodilsen e Martin Maretti Andersen, due autentici fuoriclasse danesi, dall’innegabile affiatamento e potenza espressiva.