Stagione estiva, ultima settimana di appuntamenti al "Mario Del Monaco"

Volge verso la chiusura la stagione estiva del Teatro Stabile del Veneto che da luglio a settembre ha animato i palcoscenici dei teatri Verdi di Padova, Goldoni di Venezia e Mario Del Monaco di Treviso con il cartellone “Tutti i gusti del teatro”. Mentre al Goldoni la programmazione estiva si chiude sabato 5 settembre con lo spettacolo Pane o libertà di Paolo Rossi, una co-produzione di Teatro Stabile del Veneto e Teatro Stabile di Bolzano, al Verdi e al Del Monaco gli appuntamenti teatrali proseguono ancora per una settimana.

A Padova, lunedì 7 e martedì 8 settembre, debutta il nuovo spettacolo di Teatro Bresci ‘Ndrangheta: scritto e diretto da Anna Tringali e Giacomo Rossetto con consulenza drammaturgica di Antonio Nicaso e le suggestioni di Tindaro Granata, lo spettacolo interseca il racconto di questa feroce organizzazione mafiosa con la storia di quattro personaggi che rappresentano la Calabria che alla ‘Ndrangheta non si mischia, ma non ne resta del tutto impermeabile. Si prosegue, poi, martedì 9 settembre con la finale del torneo di poesia performativa Poetry Slam, mentre a chiudere gli appuntamenti estivi giovedì 10 e venerdì 11 settembre sarà la presentazione del lungometraggio Delirio di primavera, diretto da Stefano Cordella, e che vede protagonisti gli allievi del terzo anno dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni. Il progetto, nato come una rilettura contemporanea di Risveglio di primavera, prende il via a dicembre 2019, quando il regista Cordella e il drammaturgo Dario Merlini mettono le basi per uno spettacolo dal vivo. Con il lockdown e le misure legate all’emergenza sanitaria, la messinscena si traduce in un lungometraggio, e la drammaturgia in sceneggiatura, con protagonisti proprio gli allievi attori dell’Accademia.

Sarà, invece, Michele Maccagno con lo spettacolo L’uomo che ride – studio ad aprire la settimana del Teatro Mario Del Monaco portando in scena la maschera di Joker il 7 e l’8 settembre. Si prosegue poi con Il canminante, il racconto del cammino lungo il Piave di Mirko Artuso, che debutterà sul palcoscenico trevigiano il 9 e il 10 settembre. L’11 settembre, invece, l’appuntamento è con la musica e le voci di Teresa Iervolino e Biagio Pizzuti, accompagnati dal pianoforte Luca Capoferri nel concerto Voci, passione e calore. Chiude, infine, gli appuntamenti della stagione estiva sabato 12 settembre la serata inaugurale del Festival chitarristico delle Due Città.

Teatro Verdi | Padova

7>8 settembre - ore 19.00

Teatro Bresci

‘Ndrangheta- studio

9 settembre - ore 19.00

Poetry Slam – la finale

10>11 settembre – ore 19.00

Stefano Cordella

Delirio di primavera - film

https://www.teatrostabileveneto.it/events/category/stagione-estiva-2020-padova-tutti-i-gusti-del-teatro/

Teatro Mario Del Monaco | Treviso

7>8 settembre - ore 19.00

Michele Maccagno

L’uomo che ride – studio

9>10 settembre – ore 19.00

Mirko Artuso

Il canminante

11 settembre – ore 20.45

Teresa Iervolino, Biagio Pizzuti, Luca Capoferri

Voci, passione e calore

12 settembre – ore 20.45

Festival chitarristico delle due città

Serata inaugurale

https://www.teatrostabileveneto.it/events/category/stagione-estiva-2020-treviso-tutti-i-gusti-del-teatro/