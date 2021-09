Domenica 3 ottobre il Tiramisu’ day a Treviso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Nelle principali piazze, oltre all’itinerario cittadino scelto per “PasseggiAMO Treviso”, dalle 9.00 alle 19.00 si susseguiranno momenti dedicati alla cultura ed alla storia, all’enogastronomia, all’educazione al gusto, alla valorizzazione del territorio ed alla solidarietà. Inoltre, anche la Camera di commercio diventa il fulcro delle diverse attività della giornata e sarà aperta al pubblico (ingresso libero contingentato), accogliendo gli info point degli sponsor, la distribuzione di gadget e presentazione di libri. Torneranno quindi a sfidarsi gli amatori appassionati nel consueto “Tiramisù Challenge di Treviso” ed i bambini potranno giocare a fare i pasticceri nei laboratori realizzati grazie alla presenza delle Lady Chef. Per la prima volta anche i professionisti si sfideranno a colpi di mascarpone e caffè nel concorso per il miglior Tiramisù di Treviso ed il vincitore verrà premiato nel Palazzo del Commercio in Piazza Borsa, dove gli verrà consegnata la targa Best of Tiramisù di Treviso. Una giornata golosa, in quanto fino al tramonto saranno disponibili circa diecimila porzioni di Tiramisù di Treviso, tremila assaggi del Prosecco delle Cantine Val D’Oca e la possibilità di fare donazioni dove il ricavato sarà devoluto a Fondazione Telethon e ad altre Associazioni presenti attivamente sul territorio. Non bisogna dimenticare che tutto ciò è possibile grazie al supporto fondamentale di tutte le aziende, associazioni sponsor e volontari che col loro immenso sostegno permettono l’organizzazione e lo svolgimento dell’evento, giunto alla quarta edizione: Assocuochi Treviso, Coordinamento Fondazione Telethon Treviso, Amministrazione Comunale Treviso, Ristorante Beccherie, Accademia del Tiramisù, Confraternita del Tiramisù, Rotaract Treviso, Leo Club Treviso, Scuola Dieffe Valdobbiadene. Presentatrice della giornata sarà Anna Maria Pellegrino, accademica della cucina italiana e cuoca del programma televisivo Geo, Rai3, mentre Tiziano Taffarello, fondatore dell’Accademia del Tiramisù di Treviso, sarà il moderatore del dibattito culturale che si terrà presso la Camera di Commercio. Ma veniamo al programma della giornata che potrete anche trovare dettagliato nel sito (www.tiramisudaytreviso.it): - alle 9.30 in piazza dell’Università partirà la camminata “PasseggiAmo Treviso”, il cui itinerario vi farà scoprire le bellezze di Treviso e si concluderà nella piazza di partenza alle ore 12.00 - nelle quattro principali piazze di Treviso (Loggia dei Cavalieri, Loggia dei Trecento, Piazza Borsa e Piazza dei Signori) dalle 9.00 alle 10.00 gli amatori del Tiramisù di Treviso potranno consegnare alle postazioni delle giurie i dessert che si sfideranno nel Challenge - sempre nelle piazze, dalle 14.00 alle 18.00 i bambini potranno partecipare ad un laboratorio e preparare il loro primo Tiramisù con la ricetta originale di Treviso - in Camera di Commercio dalle 10.00 alle 11.00 sarà possibile assistere ad una conferenza dove l’Accademia del Tiramisù racconterà storie inedite legate al dessert più famoso del mondo - in Camera di Commercio dalle 11.00 alle 12.00 le autorità saluteranno il pubblico e tutti gli sponsor che hanno permesso la manifestazione - in Camera di Commercio dalle 15.00 alle 16.00 la gara tra gli appassionati entrerà nel vivo e verrà decretato il vincitore del “Tiramisù Challenge” - in Camera di Commercio dalle 16.00 alle 17.30 una giuria di professionisti premierà il “Miglior Tiramisù di Treviso” - alle 19.00 la giornata più dolce dell’anno si chiuderà, dando l’appuntamento a tutti all’anno prossimo. Tutte le informazioni sull'evento possono essere visibili e consultabili qui: https://tiramisudaytreviso.it/ https://www.facebook.com/tiramisudaytreviso https://www.instagram.com/tiramisudaytreviso/