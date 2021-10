Tolo Marton, il grande chitarrista in concerto al Corner live

Musica di qualità venerdì 22 ottobre dalle ore 21.30 con Tolo Marton, uno dei più grandi chitarristi italiani, con Simone Bistaffa al basso e Paolo Callegaro alla batteria, presso il Corner Live dell’Inverness Pub di Mareno di Piave. Chitarrista e compositore trevigiano di scuola anglo-americana, Tolo Marton nel 1998 ha vinto il Jimi Hendrix Electric Guitar Festival di Seattle e nel 2003, grazie alla sua particolarissima interpretazione di All Along the Watchtower, è stata scelto dalla BMG per una compilation di brani di Bob Dylan. Di lui ha detto il critico americano Tom Branson: “Se c’è un chitarrista in Italia che meriti l’appellativo di guitar hero, questo chitarrista si chiama Tolo Marton”.



Il genere musicale di Marton si potrebbe definire Classic Rock, quella musica che verso la fine degli anni 60 rivoluzionò la scena musicale, e che continua ad essere apprezzata e suonata anche dalle nuove generazioni di musicisti. Ma il repertorio si basa su brani originali, dove si rincorrono linguaggi rock, blues, country, psichedelia, melodia e silenzi.



Ingresso con consumazione. Prenotazione consigliata: 0438.30070

