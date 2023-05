Treviso urbs picta: visite guidate del 27 e 28 maggio

Sabato 27 e domenica 28 maggio, alle ore 9 e alle ore 11, riprendono le visite guidate alla scoperta della “Treviso città dipinta”, organizzate dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche e curate da Chiara Ciolfi, storica dell’arte, e Marco Vianello, archeologo, con la collaborazione di Rossella Riscica e Chiara Voltarel, curatrici del volume collettivo Treviso urbs picta. Facciate affrescate della città dal XIII al XXI secolo (Fondazione Benetton Studi Ricerche–Antiga).

I tre itinerari proposti si sviluppano per le vie e le piazze del centro storico, si soffermano sugli edifici e le loro decorazioni murarie, di epoche diverse e di svariate tipologie, portando l’attenzione sull’insieme, ma analizzando spesso anche dettagli curiosi o che rischiano di non essere visti. Attraversano la città, seguendo innanzitutto le strade principali, per poi addentrarsi in vie meno frequentate, ma che custodiscono straordinarie testimonianze pittoriche.