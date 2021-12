Treviso Urbs Picta: tra gli affreschi di ieri e le ombre di oggi

Partendo da piazza Borsa l’itinerario si snoda lungo le vie e gli scorci della città svelando frammenti di affreschi antichi e incontri curiosi con le ombre catturate nei fili di rete dalle abili mani dell’artista trevigiano Mario Martinelli. Percorreremo via Toniolo fino a raggiungere piazza Santa Maria dei Battuti e da qui continueremo verso Santa Caterina e via Sant’Agostino. Attraverseremo la caratteristica Pescheria e, continuando a seguire il nostro filo d’ombra, raggiungeremo i Buranelli. Concluderemo il nostro itinerario tra presente e passato presso la medievale Loggia dei Cavalieri, un tempo magnificamente affrescata e decorata.

La Vostra Guida sarà Francesca Zanatta.



Durata: 2 ore circa

Luogo d’incontro: Piazza Borsa ore 14.30

Costo della visita: € 12,00 adulti; € 6,00 bambini 6-12 anni; bambini al di sotto dei 6 anni gratuito.

Ingressi a pagamento: non previsti.

Numero massimo di partecipanti: 20 persone.

Prenotazione obbligatoria ed impegnativa a mezzo e-mail. Si chiede cortesemente di indicare al momento della prenotazione il numero esatto dei partecipanti e i dati per emettere la quietanza del pagamento.

Modalità di prenotazione: inviare una mail a francesca1zanatta@gmail.com oppure un messaggio al 338 1496494

Termine ultimo per le iscrizioni: ore 12.00 del giorno stesso.



In ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento Covid19 si chiede ai partecipanti di essere provvisti di mascherina e di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.