Treviso urbs picta - visite guidate

Prezzo 10 euro a persona, gratuito per i bambini fino ai 5 anni, 8 euro dai 6 ai 10 anni.

La Fondazione Benetton organizza una serie di visite guidate negli spazi della città dipinta. Due gli itinerari urbani proposti, pensati per valorizzare un patrimonio storico-artistico teoricamente visibile a tutti, ma forse ancora poco osservato, conosciuto e apprezzato.



Il primo percorso offre una panoramica più ampia sulla Treviso urbs picta e sulle caratteristiche iconografiche e stilistiche che la contraddistinguono.

Il secondo itinerario si focalizza sulle facciate dipinte della Treviso medievale e si sviluppa in una zona del centro storico che venne abitata a partire dall’Alto Medioevo e che dopo l’anno Mille vide sorgere numerosi palazzi caratterizzati da alcuni dei più antichi e significativi esempi di affreschi ancora conservati a Treviso.



Un’attenzione particolare sarà riservata alle vicende costruttive degli edifici storici che ospitano le opere pittoriche e al contesto urbanistico e topografico in cui questi sorgono.

Al contempo saranno proposte brevi digressioni sui principali interpreti della lunga stagione pittorica che ha reso la città di Treviso una sorta di museo a cielo aperto, tra i quali si possono annoverare, ad esempio, il Tiziano, Ludovico Fiumicelli e il Pozzoserrato.



Le visite sono curate da Marco Vianello, archeologo, e da Chiara Ciolfi, storica dell’arte.



Prenotazioni obbligatorie: T 0422 5121 (lunedì–venerdì ore 9–13/ 14—17), info@culturae.srl