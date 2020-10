I venerdì della cultura: la storia di Paolo, l’uomo di Tarso nel racconto degli Atti degli apostoli

Don Michele Marcato, Direttore dell’Istituto superiore di scienze religiose Giovanni Paolo I, sarà l’ospite del prossimo appuntamento con i Venerdì della cultura. Toccherà a lui inaugurare una serie di tre incontri dedicati all’approfondimento della figura di San Paolo: “La storia di Paolo: l’uomo di Tarso nel racconto degli Atti degli Apostoli” in programma venerdì 9 ottobre avrà come relatore don Michele Marcato, per proseguire, nei due venerdì successivi con “La storia di Paolo: l’apostolo secondo i filosofi” a cura di Don Stefano Didonè, Direttore dello Studio teologico interdiocesano di Treviso e Vittorio Veneto e “La storia di Paolo: il processo” con relatore Luigi Garofalo, Professore di Diritto romano e di Fondamenti del diritto europeo presso l’Università degli Studi di Padova La rassegna si svolgerà “in presenza” presso Casa dei Carraresi, nel pieno rispetto delle disposizioni di contenimento di COVID-19. Sarà comunque possibile seguire le conferenze in diretta streaming collegandosi alla pagina Facebook della Fondazione Cassamarca oppure rivederle sul canale YouTube di Fondazione Cassamarca accedendo direttamente dal nostro sito: www.fondazionecassamarca.it. L’appuntamento per ciascuna conferenza rimane invariato, alle ore 18.00. Il progetto è sostenuto dalla società Carlo Alberto Srl.