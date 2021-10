Visita alla mostra "Renato Casaro: l'ultimo cartellonista del cinema"

In questi mesi è visitabile la mostra dedicata alla figura di Renato Casaro che è allestita nelle sedi del Museo Civico Santa Caterina e del Museo Nazionale Collezione Salce (Chiesa di Santa Margherita e Complesso di San Gaetano). Renato Casaro, grande cartellonista originario di Treviso, firmò i manifesti per molti capolavori del cinema, come L'ultimo imperatore, C'era una volta in America, Rambo, Amadeus, Balla coi lupi, 007.

La visita riguarderà tutte e tre le sedi, compresa la chiesa di S. Margherita, il cui edificio - recentemente restaurato in modo magistrale - ospita il deposito della Collezione Salce.

La Vostra Guida sarà LAURA PASIN

Durata: 3 ore circa

Luogo d’incontro: Davanti al Museo di Santa Caterina a Treviso ore 9.45

Costo della visita: € 15,00 (compreso noleggio whispers)

Ingressi a pagamento: biglietto per le tre sedi € 15,00 (€ 12 se il gruppo sarà formato da almeno 10 persone)

Numero massimo di partecipanti: 15 persone (salvo diverse disposizioni del museo al momento non prevedibili).



Prenotazione obbligatoria ed impegnativa a mezzo e-mail. Si chiede cortesemente di indicare al momento della prenotazione il numero esatto dei partecipanti e i dati per emettere la quietanza del pagamento.



Modalità di prenotazione: inviare una mail a l.pasin@astartesc.it oppure un messaggio al

347 6428685

Termine ultimo per le iscrizioni: ore 20.00 del 7 ottobre 2021.



In ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento Covid19 è necessario essere in possesso

