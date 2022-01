La viticoltura trevigiana tra l’evoluzione dei mercati e le fitopatie della vite. Questo il titolo del work shop voluto da Coldiretti Treviso e organizzato per mercoledì 2 febbraio 2022 dalle ore 17.00 alle 19.00. L’incontro si svolgerà in streaming web (link https://meet.google.com/dzr-bweu-gzv). All’appuntamento interverranno: Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso per l’apertura lavori. Poi spazio a dei saluti introduttivi di: Stefano Zanette – Consorzio Prosecco Doc, Elvira Bortolomiol, presidente Consorzio tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco superiore DOCG e Ugo Zamperoni, presidente Consorzio Asolo Prosecco. Poi ecco le relazioni di apprendimento su vari temi: Indicazioni produttive per la prossima campagna:

-l’importanza della potatura per la gestione

-della carica gemmaria” a cura di: Giovanni Pascarella, Extenda Vitis; “La flavescenza dorata della vite: lotta integrata e strumenti di difesa” a cura di:

Luana Marcon, Extenda Vitis e Filippo Codato, Condifesa TVB. Modera l’incontro Giuseppe Satalino, Direttore Coldiretti Treviso.