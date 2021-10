Open days, eventi 20-21 ottobre 2021 alla Wall street english di Treviso

Wall Street English Treviso ti aspetta per gli Open Days di questo autunno con originali attività in inglese!!



L’inglese per tutte le esigenze, spaziando dai corsi individuali a quelli business, dalle certificazioni internazionali ai corsi per docenti (carta docente accreditata MIUR), dai crediti formativi per i professionisti (ECM e CFP) ai corsi ‘Teens’ annuali o estivi.



Una lingua che nel mondo del lavoro e in generale viene ormai data per scontata, uno strumento che ci permette di essere sempre più liberi e dinamici nel panorama internazionale, strumento contemporaneo e chiave per realizzare i sogni più ambiziosi in vari campi.



Perché sempre più persone scelgono Wall Street English?

Un metodo basato sull’acquisizione naturale della lingua, orari delle lezioni flessibili a seconda delle tue esigenze, ritmo di studio personalizzato e obiettivo garantito grazie al nostro metodo certificato e in uso nel mondo con successo da oltre 45 anni.



E poi?

I nostri Social Club! Tra le attività più gradite dagli studenti, gli appuntamenti settimanali con i nostri Social Club gestiti in collaborazione con alcune tra le realtà più dinamiche ed interattive del territorio Trevigiano nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti.





Ti aspettiamo in Viale della Repubblica 12/1 (Area Commerciale Centro di Medicina), 31020 Villorba, Treviso TV – x info Tel. 0422 300840

