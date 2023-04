What's Art? Appuntamento alla 21 Gallery con Marco Goldin

21Gallery presenta il prossimo appuntamento di WHAT’S ART?, il ciclo di incontri dedicati al mondo dell’arte, aperti al pubblico e gratuiti, ideato e condotto da Cesare Biasini Selvaggi, giornalista, saggista e direttore editoriale di Exibart. Mercoledì 19 aprile alle ore 19, sarà Marco Goldin il protagonista di un’intervista esclusiva sul tema: l’arte a teatro.

A partire dal 2005 Marco Goldin ha dato infatti il via a un’attività di scrittura teatrale, legata all’evocazione di certe figure che sarebbero poi state al centro di alcune tra le sue principali mostre. Veri e propri spettacoli – ospitati in alcuni dei maggiori teatri italiani, dal Regio e dal Carignano di Torino al Carcano di Milano, dal Comunale di Bologna al Grande di Brescia, dal Donizetti di Bergamo al Filarmonico di Verona, dalla Pergola di Firenze al Politeama di Genova al Brancaccio di Roma − costruiti attorno alle vicende soprattutto di Van Gogh, ma poi anche Gauguin, Corot, Monet, fino a Vermeer. Nell’ambito di questi spettacoli, la componente musicale è stata da subito fondamentale, per cui sono nate importanti collaborazioni, come quelle con Franco Battiato, Alice, Francesca Michielin, Antonella Ruggiero, Massimo Bubola, Francesco Renga e Tosca, per i quali ha scritto i testi di alcune canzoni confluite poi sia negli spettacoli nei teatri sia nei DVD e CD pubblicati successivamente. Molti i compositori e gli esecutori che si sono alternati nei suoi lavori, dallo stesso Battiato a Roberto Colombo, da Carlo Boccadoro a Carlo Guaitoli, dagli Arké String Project al The Modern String Quartet, da Stefano Salvatori ai The Framers, da Paolo Troncon a Renzo Ruggieri, da Piero Salvatori a Mauro Martello. Negli spettacoli teatrali dedicati alle mostre ha inserito anche la presenza talvolta di un coro e di un’orchestra d’archi. Fondamentali naturalmente le parti riservate agli attori, in alcune circostanze in sola lettura, con interpreti come Giulio Brogi, Carlo Valli, Loriano Della Rocca, Gilberto Colla, Angelica Leo, Sandro Buzzatti, Fiorenzo Fiorito, Carla Chiarelli, Paola Giacometti.

L’ultima pièce tratta dal suo romanzo edito da Solferino “Gli ultimi giorni di Van Gogh. Il diario ritrovato”, in cui Goldin è interprete, autore e regista, sta in questi mesi girando i teatri italiani avendo conquistato decine di migliaia di spettatori.