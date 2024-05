Treviso Women al Centro Commerciale Panorama

Il Centro Commerciale Panorama di Castrette di Villorba (Treviso), che nel corso dell’anno promuove con diverse iniziative i valori della parità di genere e dell’inclusione, sabato 25 maggio a partire dalle 11.00 ospita nella Galleria le atlete, gli allenatori e i dirigenti del Treviso Women, la prima realtà calcistica tutta al femminile della provincia di Treviso.



Treviso Women è nata nel 2021 e in soli tre anni ha raddoppiato i tesseramenti, arrivando a raggruppare 80 atlete dai 6 ai 17 anni: l’associazione, infatti, comprende Primi calci e Pulcine (dai 6 ai 10 anni), una squadra esordienti, due squadre Giovanissime Under 15 (dai 12 ai 14 anni) e la squadra Allieve Under 17 (dai 14 ai 17 anni).

“Treviso Women – spiega il dirigente Salvatore Ferla – è la prima realtà calcistica totalmente femminile nata nel cuore di Treviso. I numeri e l’impegno delle nostre atlete testimoniano come il movimento femminile nel calcio sia in continua crescita e per noi è importante poter offrire alle bambine del territorio la possibilità di giocare con le coetanee in una realtà interamente dedicata alle ragazze, senza costringerle a grandi spostamenti come accadeva in passato”.



La presenza di Treviso Women al Centro Commerciale di Villorba sarà l’occasione per far conoscere quest’opportunità ad altre bambine e ragazze, ma anche per raccontarsi e trasmettere i propri valori.



“Siamo davvero felici di ospitare questa realtà eccellente del territorio, – aggiunge Monica Milani, direttrice della Galleria dello shopping center – perché veicola due messaggi molto importanti: il primo è che il calcio non è più un mondo solo maschile e che le ragazze stanno conquistando il proprio spazio con determinazione e talento; il secondo, invece, è che un altro calcio, al di là degli episodi spiacevoli che spesso accompagnano questo sport negli stadi, è possibile grazie all’impegno di giovani donne come quelle del Treviso Women”.

Sabato 25 maggio le atlete del Treviso Women simuleranno una partita per dare al pubblico un assaggio delle proprie capacità, ma anche dell’affiatamento e del clima di amicizia che contraddistingue il gruppo.



Info: sul sito https://www.centrocommercialepanoramavillorba.it/