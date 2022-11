L'8 dicembre la Treviso X-mas Run 2022

L’anno scorso, per l’edizione d’esordio, erano stati 1.631. Tanti, tantissimi. Una marea di barbe bianche e cappellini rossi che aveva attraversato la città pronta per la festa, regalando gioia a grandi e piccini. Treviso X-mas Run si prepara a tornare ai nastri di partenza con un evento che si annuncia ancora più suggestivo e coinvolgente. Tra meno di un mese, giovedì 8 dicembre, migliaia di Babbi Natale torneranno a colorare di rosso le strade e le piazze del centro storico per un appuntamento all’insegna del divertimento, della condivisione e della solidarietà.

Treviso X-mas Run scatterà alle 10 da piazza dei Signori e andrà a svilupparsi su un percorso cittadino di 5 km che si concluderà sulle Mura, a Bastioni San Marco, dove i partecipanti saranno accolti da una speciale ambientazione natalizia e da un ristoro con panettone e bevande calde. Non sarà una gara. Lo spirito di Treviso X-mas Run è quello di una camminata a passo libero, aperta a persone di tutte le età e, naturalmente, con un occhio di riguardo per i bambini.

Alla partenza, durante il percorso e all’arrivo, Treviso X-mas Run proporrà eventi a sorpresa per entrare ancora di più nel clima della festa più bella dell’anno. Il tracciato della camminata farà anche tappa negli speciali angoli dedicati al Natale che saranno allestiti nel cuore della città.

L’organizzazione sarà curata da Ventieventi affiancata da alcune realtà associative e sportive della città: Asd Corritreviso, Asd Ride Your Dreams Treviso, i volontari di Città della Speranza e i ragazzi dello staff di Matteo Criveller. Treviso X-mas Run trasformerà una giornata di festa in una grande occasione di solidarietà. Il ricavato dell’evento, al netto dei costi organizzativi, sarà infatti devoluto a quattro soggetti: Advar Onlus, Fondazione Città della Speranza, Stella di Marta e Anteas.

«L’anno scorso Treviso X-mas Run è stata un successo di solidarietà, di unione tra associazioni, di partecipazione di grandi e piccini - commenta Silvia Sartorel, presidente dell’associazione Ventieventi -. Abbiamo sentito forte da subito la voglia di provare a replicare: lo spirito del Natale, la magia della città vestita a festa e la possibilità di aiutare qualcuno trascorrendo una bella giornata ci hanno spinti a ripartire per questa seconda edizione. Quest’anno, ad Advar Onlus e Fondazione Città della Speranza, aggiungiamo altri due obiettivi: la Stella di Marta e Anteas. Non per dividere, ma per moltiplicare la solidarietà. Treviso X-mas Run aspetta tutti al via».

Con l’iscrizione a Treviso X-mas Run gli adulti riceveranno l’abito di Babbo Natale che indosseranno durante l’evento, mentre per bambini e ragazzi è previsto l’omaggio del caratteristico cappellino rosso che da sempre accende la fantasia dei più piccoli.

Le iscrizioni saranno possibili, a partire da sabato 12 novembre, attraverso il portale eventi.omniacomunicazione2.it oppure recandosi in uno degli otto punti d’iscrizione aperti in città: Farmacia Calmaggiore (via Calmaggiore 24, Treviso), Edicola Emanuela Grava (via Emilia 25, San Liberale, Treviso), Tato Bar (viale Brigata Treviso 34, Treviso), Edicola Maurizio Pregnolato (viale IV Novembre 38, Treviso), The Voice di Augusto Pastrello (viale della Repubblica 197, Treviso), Gotti Store (via Margherita Grimaldi Prati 7, Treviso), MP Informatica (Strada di Santa Bona Nuova 33/B, Treviso) e Banca Mediolanum (Piazza Pola 12/A,Treviso). Per informazioni: trevisoxmasrun@gmail.com.