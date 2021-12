Postura, tonificazione, yoga, pilates assaggi di pratiche per il tuo benessere

? SABATO 8 GENNAIO OPEN DAY YOGA

Ore 15: Hatha Yoga

L’Hatha Yoga, conosciuto anche come Yoga della forza, è una disciplina che agisce sul corpo fisico e sul corpo energetico, al fine di riportare l’equilibrio. Una lezione di Hatha yoga, comprende per lo più posizioni statiche e dinamiche eseguite con un ritmo lento, e viene data molta importanza alla respirazione, coordinando il respiro con il movimento.



Ore 16: Iyengar Yoga

Il metodo IYENGAR® si concentra sull’allineamento preciso del corpo, nell’uso di attrezzi (mattoni e cinture) per aiutare gli allievi di tutte le abilità, età e tipi di corpo a eseguire le asana. Le asana costruiscono forza, flessibilità, resistenza, equilibrio e aiutano a ridurre lo stress. Il corso è strutturato per consentire agli allievi di progredire in modo sicuro dalle posture di base a quelle più avanzate man mano che acquisiscono flessibilità, forza e sensibilità nella mente, nel corpo e nello spirito.



MASSIMO 18 PERSONE A LEZIONE

Prenota per tempo il tuo posto a una o entrambe le lezioni. Contatta la segreteria per sapere se ce ne sono ancora disponibili.



SABATO 15 GENNAIO OPEN DAY PILATES E POSTURALE

Nelle lezioni di Pilates vengono svolti esercizi che migliorano mobilità, flessibilità e stabilità articolari, garantendo un equilibrio posturale con evidenti risultati estetici.



Ore 15: Pilates e postura



Ore 15.45: Pilates e tonificazione



Ore 16.30: Stretching



MASSIMO 18 PERSONE A LEZIONE

Prenota per tempo il tuo posto a una o entrambe le lezioni. Contatta la segreteria per sapere se ce ne sono ancora disponibili.



PER PRENOTARE IL TUO POSTO GRATUITAMENTE:



segreteria@stradafacendotreviso.it