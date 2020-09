Il tributo a Renato Zero arriva al Ca' di Ponte

CENA + SPETTACOLO ✨



RENATO ZERO TRIBUTE con l'omaggio piu' fedele a #RenatoZero d'Italia: i #PianetaZero ‼️



▶️ Una location suggestiva con un menu' di pesce alla carta strepitoso.



☎️ PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al 0438 476910



▶️ L’obbiettivo dei Pianeta Zero è di offrire un prodotto di altissima qualità, curato nei minimi particolari, che tramite i diversi cambi d’abito, la musica, e la vocalità, consenta al pubblico di avvicinarsi a quelle emozioni che solo un “incontro” con il vero Renato Zero può donare.



▶️ Le migliaia di persone che hanno riempito le piazze, i locali e i teatri che hanno ospitato i Pianeta Zero, sono la testimonianza della professionalità e della caratura del progetto.