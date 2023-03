Tributo a Sergio Perosa

Giovedì 16 marzo, a partire dalle ore 14.30, la Fondazione Cassamarca dedicherà un tributo speciale al prof. Sergio Perosa, illustre anglista e professore Emerito dell'Università Ca' Foscari di Venezia.



Si comincerà, dalle 14.30, a Casa dei Carraresi con una tavola rotonda dedicata ai Sonetti di Shakespeare, che prevede i seguenti interventi:



? Presentazione

Flavio Gregori

? Lingua e linguaggio nei Sonetti

Sergio Perosa

? La menzogna dei Sonetti: i 'piccoli torti della libertà'.

Dario Calimani

? Il senso del tempo

Lucia Folena



Seguirà una discussione focalizzata sui problemi della loro traduzione in italiano, con esempi e considerazioni anche sugli aspetti della loro lingua e delle caratteristiche elisabettiane, nonché della loro continua attualità. I relatori sono:



Sergio Perosa (1939), professore emerito all’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove ha insegnato Letteratura inglese e anglo-americana dal 1958 e dov’è stato anche preside di Facoltà (con frequenti insegnamenti alla New York University). Dal 1969 al 2014 ha collaborato al «Corriere della Sera» con oltre 500 articoli. Già presidente dell’Ateneo Veneto e dell’EAAS, ha diretto gli «Annali di Ca’ Foscari», la «Rivista di Studi Anglo-Americani» e co-diretto il «Tutto Shakespeare», bilingue edito da Garzanti (40 volumi). Membro di varie accademie, associazioni professionali e del PEN Italia, ha pubblicato numerosi studi critici, edizioni e traduzioni di W. Shakespeare (dieci drammi e un’introduzione ai Sonetti), Henry James (due monografie in inglese e la curatela di due ‘Meridiani’ Mondadori), Johm Ruskin, Virginia Woolf, E. A. Poe, Herman Melville, Emily Dickinson, antologie di riferimento per la narrativa inglese e americana e per il teatro e la poesia americani. Si veda il suo “Veneto, Stati Uniti e le rotte del mondo. Una Memoria” (2016, versione inglese 2020).



Flavio Gregori, professore ordinario di Letteratura inglese all’Università Ca’ Foscari di Venezia. A Ca’ Foscari è stato direttore del Dipartimento di Studi linguistici e culturali comparati, Prorettore alle attività culturali di Ateneo e delegato del Rettore agli Eventi letterari. Attualmente è Direttore del festival internazionale di letteratura “Incroci di Civiltà”, per cui ha organizzato e condotto conversazioni pubbliche con alcuni dei maggiori scrittori contemporanei. Si occupa prevalentemente di letteratura e cultura inglese del Settecento. E’ esperto di Laurence Sterne (sua la cura del Meridiano dedicato alla Vita e opinioni di Tristram Shandy, gentiluomo), Jonathan Swift e Alexander Pope.



Dario Calimani, docente di Letteratura inglese nelle Università di Venezia, Trieste, Cagliari. Si è occupato di teatro irlandese e di Wilde, Shaw, Beckett, Pinter; di poesia di Yeats e di T.S. Eliot. Ha dedicato studi ai Sonetti di Shakespeare e al Mercante di Venezia, di cui ha curato l'edizione per Marsilio.



Lucia Folena, docente di Letteratura Inglese nell’Università di Torino. I suoi ambiti di ricerca principali sono: letteratura del Rinascimento e del Seicento, poesia, retorica, letteratura e arti visive, letteratura e filosofia. Ha pubblicato, tra gli altri, saggi su Giacomo I e le streghe, sul romanzo cavalleresco del Trecento, sul teatro di Shakespeare (Macbeth, Measure for Measure, The Winter’s Tale, A Midsummer Night’s Dream, As You Like It), sul Paradise Lost di Milton, e su Robinson Crusoe. Ha tradotto e curato i Sonetti di Shakespeare (Einaudi 2021).



Seguirà, alle ore 17, a Ca’ Spineda, l’inaugurazione della biblioteca donata dal prof. Perosa alla Fondazione Cassamarca.



Collocata a piano terra del palazzo, a fianco di quella donata dl prof. Manlio Pastore Stocchi, la Biblioteca Perosa consta di circa 20.000 volumi di letteratura inglese, anglo-americana e dei paesi di lingua inglese sia primaria (testi) che secondaria (critica), con piccole sezioni di letteratura tedesca, spagnola, francese e russa, ampie parti di narrativa e di critica letteraria italiana, nonché numerosi cataloghi d’arte.