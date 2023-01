Trippy Tunes: Mad Fellaz + Joe Shamano Electric Trip

Vi proponiamo una combo che dire “trip psichedelico” sarebbe poco. “Un mix di rock, psichedelia e groove” e ancora non rende giustizia. Lo si capirà di persona, a voi:

MAD FELLAZ + JOE SHAMANO ELECTRO TRIP

|| MAD FELLAZ ||

Mad Fellaz è una band che nasce nel 2010 a Bassano Del Grappa inizialmente come trio sperimentale ma che oggi conta ben otto membri nella formazione con 4 album all' attivo nei quali si può sentire chiaramente l' evoluzione nello stile e nel sound nel corso del tempo. Il genere si può definire Eclectic Rock essendo che le maggiori influenze provengono da Prog, Jazz-rock, Fusion, Funk e Afro. Riscuotono consensi positivi dal panorama Progressive- Rock italiano esibendosi nei principali festival nazionali del genere arrivando ad aprire i Motorpsycho nel 2017 al Veruno Prog Festival mentre dal 2019 riescono a portare la loro esperienza live anche in Germania e nei Paesi Bassi. I dischi venduti oggi raggiungono vari paesi nel globo, oltre che in tutta Europa, dagli Stati Uniti all' Australia e Russia.

JOKEPOT: https://www.youtube.com/watch?v=LdNVWRJ5i0U

BABYLON live: https://www.youtube.com/watch?v=qoeMQj5HxSs

TENNOUHEIKA NO SAKURA:

https://www.youtube.com/watch?v=IBQ11R3VEwE

|| JOE SHAMANO ELECTRO TRIP ||

Electro Trip è il nuovo lavoro di Joe Shamano, uscito per Soviet Dischi.

Frutto di un'attenta ricerca del suono l'inserimento di strumenti come pedal steel guitar, moog e sintetizzatori.

Un viaggio lisergico tra melodia e psichedelia, ballad e brani strumentali

Band :

Joe Shamano : vox / guitar

Stefano Miozzo : pedal steel guitar

Enrico Poletto : keyboards / synth

Beppe Acacia : drums / percussions

VIDEO

ST LOUIS ELOGY : https://youtu.be/soIt9V9Q5BY

FEEL THE SPIRIT : https://youtu.be/9I-kmICsW1E

LIGHT OF THE SUN : https://youtu.be/XJBAduZ4gCI

HOME : https://youtu.be/FqtaXl4cGTk

|| IMPROVE ||

Improve è uno spazio associativo polivalente con sale prova e uno spazio culturale che ospita eventi musicali e culturali.

L’associazione che lo gestisce (Improve APS) è composta da ragazzi volontari con l’obbiettivo di crescere un luogo dove poter creare, ascoltare buona musica, sentirsi ispirati, confrontarsi, scambiare idee e risate.

Dal 2019 abbiamo organizzato e ospitato concerti con artisti locali e internazionali, jam session, workshop, corsi musicali, mostre, serate selecta chill out, performance e collaborato a eventi locali.

Cerchiamo di garantire ai soci un ambiente dove poter fare esperienze di qualità, sentendosi a proprio agio tra svago, divertimento e cultura musicale.

L’ingresso è riservato ai soci IMPROVE/ENAC.

TESSERA : 5€

CONTRIBUTO BAND : 5€

IMPROVE aps

Via Sile 24

Castelfranco Veneto [TV]

https://www.google.it/search?q=sala%20prove%20improve