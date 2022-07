“Tromboni”: il giornalista Mario Giordano presenta il suo ultimo libro

C’è grande attesa a Farra di Soligo per l’arrivo di Mario Giordano. Il giornalista - già direttore di Studio Aperto, Tgcom24, TG4, Il Giornale e conduttore di Fuori dal Coro - presenterà il suo ultimo libro, “Tromboni”, lunedì 18 luglio a partire dalle 20:45 presso l’Auditorium Santo Stefano. Una serata che si preannuncia animata, visto l’argomento trattato: Giordano infatti passerà in rassegna nomi noti e meno noti del panorama nazionale, attivi in vari settori della vita pubblica, ritenuti dall’autore autentici “tromboni” per la loro ineguagliabile capacità di predicare bene e razzolare male. Si tratta di quelli che ci spiegano come salvare il Paese, mentre lo fanno andare a rotoli; di quelli che parlano di green economy e fanno affari sporchi con l’energia pulita; dei paladini dell’informazione che nascondono le notizie; di chi sbandiera altruismo e si intasca i soldi destinati ai poveri, agli immigrati, alle strutture per malati di covid.

Giordano denuncia industriali, politici, giudici e le “virostar”, coloro che “dopo aver sbagliato per più di due anni tutto quello che era possibile sbagliare, continuano a spiegarci cosa fare per non sbagliare”. Insomma un libro d’inchiesta, scritto con la fredda ironia che lo contraddistingue, in cui Mario Giordano alza il velo sulle grandi ipocrisie del nostro tempo, mettendo in rilievo strafalcioni, errori e contraddizioni dei falsi maestri.

“Sbugiardare i tromboni non è facile - afferma Giordano - perché galleggiano sulle onde del pensiero unico. Chi, con la pandemia prima e con la guerra ucraina poi, ha osato e osa uscire dal sentiero tracciato, viene emarginato, demonizzato, criminalizzato. Ci siamo abituati alla stessa musica. Alla stessa marcia trionfale. Tutti suonano le trombe. E per ciò a me è venuta voglia di suonare i tromboni”. “Siamo molto soddisfatti - commenta il sindaco di Farra di Soligo Mattia Perencin - di essere riusciti ad organizzare questa serata nella splendida cornice del nostro Auditorium e siamo onorati di avere come ospite Mario Giordano, un giornalista di rilievo nazionale che con la sua sapiente dialettica saprà raccontarci gli angoli bui dei nostri tempi. Ringrazio l’Azienda Agricola La Farra, l’Agriturismo Villa Paniga e la Libreria La Pieve per il sostegno nella realizzazione dell’evento e Adriana Rasera per la conduzione della serata”.

L’evento è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti e in linea con le vigenti disposizioni anti covid.