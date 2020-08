“Troviamoci in piazza 2020”

Anche quest'anno in Piazza Francesco Fabbri a Refrontolo si svolgeranno le giornate di “Troviamoci in piazza”, la manifestazione estiva nata lo scorso anno e organizzata dall’Amministrazione comunale di Refrontolo e dalla Pro Loco di Refrontolo, per offrire a residenti e turisti la possibilità di vivere il centro del paese grazie a un programma semplice, ma con diverse iniziative adatte a grandi e piccoli nel rispetto delle linee guide Covid-19.

La manifestazione si svolgerà dopo l'ottimo risultato avuto per i festeggiamenti di Santa Margherita, lo scorso 20 luglio, con il molto apprezzato spettacolo pirotecnico, e la serata con il Gruppo Alcuni, svoltasi il 1 agosto, che ha visto la piazza riempirsi di bambini che si sono divertiti ascoltando la coinvolgente rappresentazione teatrale “La regina dell'acqua” con protagonisti i Mini Cuccioli della serie animanta in onda sulla Rai. Sabato 22 agosto, a partire dalle 19, ci sarà l'Aperitivo Argentino con Empanadas proposte da Trattoria Argentina di Refrontolo, sangria, vino, birra e bibite a cura della Pro Loco di Refrontolo e musica con il trio milonguero di tango argentino “Tragos de Tango”, che farà ascoltare e vivere passione e tradizione della musica nata sul Rio della Plata.

Sabato 29 agosto, a partire dalle 19, ci sarà l'Aperitivo Jazz con cicchetti proposti dalla macelleria D'Altoè di Refrontolo, vini locali e bibite a cura della Pro Loco di Refrontolo e musica jazz suonata dai “Gege Viezzi modern jazz quartet”, del violinista Gianluca Viezzer. In entrambe le serate la consulta dei bambini e il gruppo giovani di Refrontolo dalle 17 alle 19 proporranno sabato 22 agosto il Concorso creativo "Crea il tuo Supereroe" per bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni, e sabato 29 agosto il “Pomeriggio di giochi in piazza” per bambini dai 7 ai 11 anni. Informazioni e preiscrizioni chiamando l'educatrice Linda Possamai al numero 3371053591.