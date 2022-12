Laboratorio truccabimbi - Racconti e letture dal libro “Abbecedario del Natale. Storie, leggende e curiosità”

#????????????? inizierà Domenica 18 dicembre con il primo laboratorio per bambini. Verrà presentato il libro "Abbecedario del Natale. Storie, leggende e curiosità" di Laura Simeoni e Michele Rigo, un libro che lettera dopo lettera affronta i miti e le tradizioni delle festività natalizie: dall’Avvento alle Zampogne passando per Babbo Natale, Elfi e Folletti, Panettone e Pandoro… dove ogni spunto è stato ispirato dalla cultura popolare. Inoltre i vostri bambini potranno divertirsi e trasformarsi con il laboratorio truccabimbi a tema natalizio di Magika Greta.



• Luogo: Museo civico di Asolo (Via Caterina Cornaro, 74)

• Inizio attività: ore 15.30

• Limite di età: 6-12 anni

• Costo: gratuito

• PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: info@museoasolo.it, 347 5735246 o allo 0423 952313



Vi aspettiamo numerosi!