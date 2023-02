TSJF - Massimo Faraò trio, con Ed Cherry e Nicola Barbon

Il pianismo di Massimo Faraò è da accostare a pieno titolo alla migliore tradizione del jazz afroamericano, non a caso le sue collaborazioni di maggior prestigio sono con musicisti statunitensi. Considerato uno dei migliori pianisti Italiani, Massimo Faraò ha suonato in diversi tour europei con il Nat Adderley Quintet, Antonio Hart, Jimmy Cobb, Albert “Tootie” Heath, Archie Shepp, Benny Golson, Ron Carter, solo per citarne alcuni.

In questo trio il pianista di Genova ci consegna l’incontro con la chitarra di Ed Cherry, un musicista straordinario, vero maestro della chitarra jazz. Influenzato in giovane età da Charlie Christian, Wes Montgomery e Grant Green, il chitarrista statunitense, che si è esibito stabilmente dal 1978 al 1992 con Dizzy Gillespie, e con cui registrò il disco “Live at the Royal Festival hall”, vincitore di un Grammy, è anche stato presente nel corso della sua carriera nelle formazioni di Steve Coleman, Freddie Hubbard, Sarah Vaugan, Max Roach. Completa il trio il solido e talentuoso contrabbassista Nicola Barbon, di lui si ricordano le collaborazioni con Jimmy Cobb, Louis Hayes, Scott Hamilton.



