Tucogiò 2024

Cosa c’è di meglio di un intero weekend dedicato al gioco all’aria aperta per festeggiare la fine della scuola e l’inizio dell’estate? Nel centro di Monastier di Treviso sabato 1 e domenica 2 giugno torna Tucogiò, il festival dei giochi inventati, rielaborati e riscoperti che invita grandi e piccini a cimentarsi in un percorso di oltre tre chilometri, mettendosi alla prova in 20 postazioni di gioco.

Organizzato nel cuore del paese dall’associazione Un Giro in Piazza, che raggruppa persone adulte che tuttavia non hanno perso la voglia e la capacità di giocare, Tucogiò conta su una rete di volontari e su numerosi abitanti del paese. Nei giorni della manifestazione la comunità partecipa attivamente: i cittadini si sentano partecipi e offrono un aiuto, anche solo decorando la propria casa in tema o dando una mano ai volontari e agli espositori ad allestire i propri spazi. Tucogiò è una manifestazione patrocinata dalla Regione Veneto e dal Comune di Monastier.

Il titolo scelto per la 15esima edizione è “Gioco senza frontiere”, per sottolineare come il divertimento rappresenti sempre un terreno di incontro e unione: Monastier si trasformerà ancora una volta in un vivace crocevia di divertimento e creatività, dove il colore, la festa e l’abbattimento delle barriere saranno i protagonisti indiscussi. I giochi senza frontiere, ispirati al titolo del celebre programma televisivo che ha fatto sognare intere generazioni, condurranno i partecipanti in un viaggio attraverso sfide divertenti e avvincenti. Dai sacchi volanti alle prove di abilità e destrezza, ogni angolo del paese si trasformerà nel palcoscenico di entusiasmanti competizioni.

Saranno numerosi i giochi da provare, ciascuno abbinato ad un paese del mondo, ad esempio “Cartone in movimento” renderà omaggio alla tradizione giapponese degli “anime”, “Porte da aprire” al Portogallo, “Puzzle gigante” al Galles e molti altri ancora. E non mancheranno gli attesissimi evergreen, dalla Via dei Palloncini al Disegno gigante, passando per il Labirinto gigante e le Bandiere.

Il programma. Si inizierà sabato 1° giugno alle 10.00 con Piccoli Mercanti in fiera, l’imperdibile mercatino del baratto riservato esclusivamente ai ragazzi dai 6 ai 14 anni che si svolgerà in vicolo Chiesa: i partecipanti scambiano libri, cd, figurine, bambole, macchinette usate oppure oggetti costruiti da loro stessi e il buon affare è sempre assicurato. Alle 15.00 ci sarà la tradizionale parata delle bandiere (per chi vuole partecipare alla parata, l’appuntamento è in piazza Lancieri alle 15, si consigliano jeans e maglietta bianca), prenderanno il via i giochi e la mostra mercato e durante tutto il pomeriggio si alterneranno le esibizioni di artisti di strada e musicisti dal vivo; e per chi si stesse divertendo così tanto da non voler tornare a casa per cena, alle 18.00 apriranno i punti ristoro con ghiotte proposte di street food.

Si ricomincerà domenica 2 giugno alle 7.30 (ritrovo al salone parrocchiale) con il Cammino dei Benedettini, la seconda passeggiata tra i luoghi della storia di Monastier e per tutti i camminatori mattinieri all’arrivo non mancherà la colazione a tema.

I giochi, la mostra mercato e i punti ristoro saranno attivi dalle 9.00, mentre alle 10.30 riprenderà la maratona di spettacoli dal vivo e proseguiranno per tutto il giorno.

Alle 10.30, inoltre, in piazza Pertini è in programma un’avvincente esibizione non agonistica di macchine radiocomandate con motore a scoppio ed elettriche.

Da non perdere alle 17.00 il sollevamento del Disegno gigante, che verrà realizzato durante il weekend all’ombra del campanile con il contributo di tutti i piccoli giocatori. E poi ancora divertimento fino al tramonto, quando si annuncerà la chiusura giochi con la premiazione e la parata conclusiva.

Durante tutta la durata della manifestazione saranno presenti il Ludogiò, lo spazio gioco protetto dedicato ai più piccoli in cui saranno presenti più di 30 giochi diversi (dai trampoli ai cubi, da Forza 4 gigante ai tricicli, da Jenga al disegno sull’asfalto con i gessetti, da Mucche da mungere alle letture) e un’area allattamento, e la Libreria Volante con lo Scambialibro per scambiare i propri libri con altri non ancora letti.

Tra gli artisti di strada, si potranno incontrare il Circo Bipolar, duo composto da un’elegante acrobata e da un eccentrico giocoliere che stupiranno con equilibrismo su scala e contorsioni aeree in uno spettacolo di circo contemporaneo che unisce terra e aria, Malabarista Giocoequilibrista, che dall’alto del suo monociclo gigante condurrà il pubblico nel suo magico mondo da saltimbanco, e molti altri ancora. Si aggiungeranno lo Street Piano, maratona musicale di molteplici pianisti su pianoforte a coda, lo spettacolo di Twirling Asd Ginnastica artistica Biancade, e la Slacklane Session, per mettere alla prova il proprio equilibrio e bilanciamento. E ancora il Mago Paolo Colla, la giocoleria di Barbamoccolo, concerti live dalle 20.30.

A Tucogiò non mancheranno infine l’area picnic e relax, il servizio di nursery, il parcheggio gratuito e l’area sosta per i camper.

Da sempre attento alla sostenibilità, Tucogiò garantirà ai visitatori la disponibilità costante di acqua potabile grazie alla presenza della casetta dell’acqua del sindaco (si consiglia di portare con sé la borraccia, non verranno forniti bicchieri di plastica), stoviglie in materiale compostabile, isole ecologiche, prodotti a chilometro zero: anno dopo anno la manifestazione compie un passo in più per raggiungere l’obiettivo dell’eliminazione della plastica, ormai vicino.

Realizzato per la prima volta nel 2007 e introdotto con cadenza annuale nel 2008, nelle ultime edizioni ha registrato oltre 10 mila visitatori, provenienti da tutto il Veneto e non solo.



Programma completo e aggiornamenti: www.tuttocolgioco.it e canali social