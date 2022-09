Tuffo nel blu: cooking class sui secondi di pesce con Angela Maci

Agli amanti del genere dedichiamo questo allettante corso di cucina con la cuoca bolognese Angela Maci.

In questo appuntamento incentrato sulla preparazione dei SECONDI DI PESCE Angela Maci ci insegnerà come riconoscere il pesce fresco e fare buoni acquisti dal pescivendolo. Impareremo a pulire e trattare la materia prima, a sfilettare come Dio comanda per creare filetti perfetti e senza spine,

Prepararemo insieme queste tre ricette di pesce: il Tortino di pesce spada, il Polpo à lagareiro - tipica e deliziosa preparazione portoghese - e il Filetto di spigola all’acqua pazza. Non mancherà un abbinamento vini ad hoc.

Questa lezione fa parte del ciclo di COOKiamo che si chiama TUFFO NEL BLU e vi è ancora qualche posto disponibile.





classe ’78, bolognese di nascita, trevigiana di adozione. Appassionata fin da bambina di tutto quello che ruota attorno al cibo. Per lei la cucina è colore, semplicità, amore e rispetto. Specialista in storia e cultura dell’alimentazione, ha gestito per anni un club enogastronomico nel cuore di Bologna apportando la sua esperienza e confrontandosi con grandi professionisti del settore. Sommelier AIS dal 1999, tiene corsi di cucina dal 2013, ottiene l’attestato Alma pressola celebre Scuola Internazionale di Cucina Italiana di Parma nel 2014, e diviene ospite esaminatore per la suddetta scuola. Oggi è consulente enogastronomico, maestra del gusto e sommelier. Autrice di due blog, il famosissimo Sorelle in Pentola (tra i foodblog più seguiti in Italia) e il blog di recente pubblicazione Storie Buone gestito unicamente da Angela e dove potrete conoscerla meglio. Nel 2013 riceve, con la sorella Chiara Maci, il Premio Italia a Tavola come Opinion Leader dell’anno. Angela è anche autrice di due libri di cucina: In due c’è più gusto (Pendragon Edizioni, 2011) e Storie d’A-mare. Dal Vermentino alla Gallura (Delfino Editore, 2016).