TUFFO NEL BLU. Corso di cucina sul pesce con Angela Maci

Agli amanti del genere dedichiamo questo allettante corso di cucina articolato in tre appuntamenti, in cui protagonista assoluto sarà IL PESCE. Tre serate tematiche per affrontare i fondamentali sul mondo sottomarino, divisi in Antipasti, Primi, Secondi.



Angela Maci ci insegnerà come riconoscere il pesce fresco e fare buoni acquisti dal pescivendolo. Impareremo a pulire e trattare la materia prima, a sfilettare come Dio comanda per creare filetti perfetti e senza spine, a preparare le marinature, e soprattutto a cucinare queste carni delicate con cotture attente, accompagnandole a contorni ad hoc, salse garbate e presentazioni d’effetto! Angela è pronta a svelarvi i suoi segreti di cucina: dai piatti semplici della tradizione a quelli più complessi e scenici per stupire i vostri commensali!



Il corso è articolato in tre appuntamenti serali, dalle 20 alle 22.30 / 23 max, suddivisi in ANTIPASTI, PRIMI, SECONDI. Ci teniamo a dire che i piatti proposti saranno diversi dall’edizione precedente, per cui chi ha già partecipato alla precedente edizione può comunque iscriversi e arricchire il suo patrimonio di conoscenze in cucina.



Ecco le date delle tre lezioni:



- ANTIPASTI DI PESCE mercoledì 27 Settembre, alle 20



- PRIMI DI PESCE mercoledì 11 Ottobre, alle 20



- SECONDI DI PESCE mercoledì 25 Ottobre, alle 20







classe ’78, bolognese di nascita, trevigiana di adozione. Cuoca, sommelier, maestra del gusto e dell’accoglienza. Nasce come Sorella in Pentola nel 2010, il blog aperto con la sorella Chiara Maci, al tempo uno dei foodblog di maggiore successo in Italia. Ora continua a raccontarci storie genuine all’insegna del buon cibo, con il suo progetto Storie Buone. Per lei la cucina è colore, semplicità, amore e rispetto. Dal 2016 collabora costantemente con la scuola di cucina COOKiamo.