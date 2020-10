Lilt Oderzo, convegno su prevenzione e cura dei tumori in epoca Covid

La Lega italiana per la lotta contro i tumori (delegazione di Oderzo) ha organizzato per la serata di venerdì 23 ottobre un incontro-dibattito a carattere di talk show, dal titolo “La prevenzione e la cura dei tumori in epoca Covid”. L’appuntamento è alle ore 20.30 presso il Palasport di via Città di Pontremoli 1, a Oderzo. La manifestazione si terrà nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore, con Il distanziamento interpersonale richiesto dalle attuali prescrizioni. L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’evento sarà anche in diretta sulla pagina Facebook: “Poliambulatorio Life Medical&Dental spa” di Oderzo. L’idea degli organizzatori è quella di non presentare il solito convegno, ma di creare un salotto di conversazione costruttiva che fornisca a chiunque partecipi all’evento, anche via streaming, dei riferimenti efficaci per una indispensabile prevenzione oncologica anche in tempo di Covid. Grande interesse alla manifestazione verrà dalla presenza del virologo di fama internazionale e professore emerito dell’Università di Padova dott. Giorgio Palù, che darà un taglio straordinariamente attuale all’incontro. Il tema verrà inoltre discusso alla presenza del direttore dell’Ulss 2 Francesco Benazzi, del presidente della Lilt trevigiana Alessandro Gava, del responsabile dell’oncologia medica dell’ospedale di Oderzo, Stefano Lamon, del dirigente medico senologo della Brest-Unit di Treviso, Christian Rizzetto, con la moderazione della giornalista Marta Marangon. Alla serata saranno presenti i musici di Orkestrani, che introdurranno la serata e accompagneranno con delle pause musicali il dibattito. Per la Lilt, fare prevenzione è soprattutto cercare di nutrirsi in modo sano, adottare corretti stili di vita, aiutando così la crescita delle proprie difese immunitarie, che sono il presupposto per la difesa dai tumori, ma anche dall’attacco dei virus, dalle malattie cardiovascolari e da tante altre patologie.