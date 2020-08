"Tutta la vita": il nuovo spettacolo di "Amor Vacui" debutta in forma di studio

Una persona può passare la sua vita a fare lo stesso lavoro, stare nella stessa relazione, vivere nella stessa città, senza mai farsi domande. Poi a un certo punto fa come un passo indietro, o di lato, si guarda da fuori e si chiede: perché sono qui? Dopo aver animato i palcoscenici dello Stabile del Veneto con le riflessioni e gli interrogativi di Intimità, la compagnia padovana Amor Vacui parte da questa nuova domanda per tornare in scena presentando il suo ultimo lavoro: Tutta la vita è la nuova co-produzione di La Piccionaia-Centro di Produzione Teatrale, Teatro Stabile del Veneto, Fondazione Teatro Metastasio, che il 31 agosto e il 1° settembre (ore 19.00) debutta in forma di studio al Teatro Verdi di Padova, per passare poi al Teatro Goldoni di Venezia (3 settembre, ore 19.00) e al Teatro Mario Del Monaco di Treviso (5 settembre, ore 19.00).

Nato dalla scrittura condivisa di Lorenzo Maragoni, Andrea Bellacicco, Eleonora Panizzo e Michele Ruol, Tutta la vita è il primo spettacolo di una trilogia di lavori che avrà come tema tre domande impossibili: in questo il centro è “come si vive con sé stessi”, nei prossimi due sarà “come si vive con gli altri” e “che senso ha una vita con la morte alla fine”. Domande quasi scomparse dal tempo presente, che la compagnia vuole riportare al centro attraverso il teatro. In scena, diretti da Lorenzo Maragoni, Andrea Bellacicco e Eleonora Panizzo rivendicano il diritto e il dovere di negare la percezione di poter vivere tante vite, di dirci che questa ormai è andata così, ma nella prossima faremo tutto in modo diverso. La vita è una, ed è sempre tutta alle nostre spalle: è sempre tutta davanti a noi.

Teatro Mario Del Monaco | Treviso - 5 settembre

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/tutta-la-vita-studio-2/

Tutta la vita

ideato da Amor Vacui

scrittura condivisa Lorenzo Maragoni, Andrea Bellacicco, Eleonora Panizzo e Michele Ruol

ideazione e regia Lorenzo Maragoni

con Andrea Bellacicco e Eleonora Panizzo

produzione La Piccionaia-Centro di Produzione Teatrale, Teatro Stabile del Veneto, Fondazione Teatro Metastasio