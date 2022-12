Tutti Fenomeni - "Antidoto Alla Morte" tour live @New Age

Tutti Fenomeni

VENERDÌ 13 GENNAIO

New Age, Roncade (TV)

Biglietti disponibili su:

Ticketone: https://ticketone.it/.../tutti-fenomeni-new-age-club.../

Ticketsms: ticketsms.it/it/event/TqHXnD1o

L’enfant prodige della nuova musica italiana è pronto a tornare a suonare dal vivo.

Il 12 gennaio 2023 da Torino parte Antidoto Alla Morte, il primo vero tour di Tutti Fenomeni nei migliori club italiani, i luoghi per eccellenza dove la sua musica trova la dimensione più naturale. Un tour a lungo rimandato a causa della pandemia che sarà finalmente l’occasione per ascoltare live le canzoni di Privilegio raro, il secondo disco uscito a maggio per 42 Records/Epic Records Italy, insieme a quelle di Merce Funebre, il suo album d’esordio.