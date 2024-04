Silea anticipa la campagna nazionale “Il Maggio dei Libri” proponendo martedì 23 aprile alla Biblioteca comunale alle 17.00, in occasione della Giornata mondiale del libro istituita dall’Unesco, la presentazione del volume “Tutti presenti. Piccole storie da maestra” (Erikson Live, 2023): interverrà l’autrice Silvia Battistella, che converserà con l’insegnante e formatrice Lucia Innocente.



“Tutti presenti. Piccole storie da maestra” è una sorta di autobiografia, in cui si intrecciano racconti e considerazioni sul mondo della scuola; il considerevole arco di tempo preso in considerazione consente all’autrice di cogliere i profondi mutamenti nei rapporti tra soggetti, dall'irruzione delle tecnologie, allo sviluppo di nuove competenze, alla necessità di una maggiore attenzione all’ascolto e all’empatia. L’appuntamento sarà l’occasione per parlare anche delle caratteristiche dei bambini e delle famiglie di oggi, dei bisogni educativi, del delicato rapporto scuola-famiglia, coinvolgendo il pubblico in una riflessione comune.



«La mia storia di maestra è un’alchimia complessa, - ha avuto occasione di spiegare l’autrice - una partitu-ra in cui cognizione si intreccia a emozione, in cui contesto fa rima con pretesto, in cui imparare va a brac-cetto con insegnare, in cui responsabilità è garanzia di opportunità… Ogni mattina, in ognuna delle classi che ho avuto, entrando in aula ho percepito la forza della danza sottesa a tutto questo, l’infinita complessità dell’esistere e la bellezza di poter contribuire — almeno in parte — alla crescita e all’educazione dei cuccioli d’uomo, i cittadini di domani. Quelli che, a volte, ritornano, ormai ragazzi e ragazze, o giovani uomini e giovani donne, per invitarmi alla pizza di classe e per dirmi, con gli occhi sorpresi: “Maestra, come sei piccola!”».



Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.



Info: Biblioteca comunale di Silea, tel. 0422 365762, biblioteca@comune.silea.tv.it