Two of us al Revolution di Conegliano

Continua la rassegna 𝐒𝐄𝐑𝐄 𝐃'𝐄𝐒𝐓𝐀𝐓𝐄 𝐀𝐋 𝐁𝐈𝐒𝐓𝐑𝐎𝐓 del Revolution Conegliano.

Giovedì 30 luglio 2020 (ore 20:00) sarà la volta di TWO OF US,

𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐞 𝐁𝐨𝐫𝐬𝐨𝐢 (piano, chitarra, basso) e 𝐆𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨𝐥𝐚 𝐀𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐢 (voce, percussioni). Vivono con e per la musica, si conoscono da molti anni. Hanno collaborato in diverse situazioni, sia in band sia come duo acustico. Ogni tanto si rincontrano e... nasce 𝐓𝐖𝐎 𝐎𝐅 𝐔𝐒, 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐜𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐫𝐚𝐜𝐜𝐡𝐢𝐮𝐝𝐞 𝐛𝐫𝐚𝐧𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐩𝐚𝐳𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐝𝐚𝐥 "𝐯𝐞𝐜𝐜𝐡𝐢𝐨" 𝐚𝐥 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨. Non resta che ascoltarli.



𝐂𝐄𝐍𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐂𝐄𝐑𝐓𝐎 𝐂𝐎𝐍 𝐏𝐑𝐄𝐍𝐎𝐓𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄

𝟎𝟒𝟑𝟖.𝟑𝟔𝟗𝟑𝟐𝟑

INIZIO ORE 20:00