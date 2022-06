Tziganata 2022

La Tziganata è evento di divertimento assicurato per tutti, per una grande serata in parco a Riese Pio X con birra, cibo, bevande gitane e musica sfrenata. Torna per l'occasione anche DJ Bim Bum Balaton per danze fino a tardi.

Durante la serata verrà consegnato il famosisimo premio "VA IN TZIGA CHE FESTA 2022".

Si partirà dalle ore 18:00 con dress code orientato agli abiti "tzigani".

"Sono caldamente invitati maturandi, laureandi e lavorandi" fanno sapere gli organizzatori.