Alla libreria Ubik la presentazione del libro "Maledico il tuo sangue"

E' prevista per sabato 12 aprile alle ore 17.30, alla libreria Ubik in Corso del Popolo a Treviso, la presentazione del nuovo romanzo "Maledico il tuo sangue" dello scrittore Gianluca Ascione (edito da Panda Edizioni). Per l'occasione, ai fini della partecipazione, sono richiesti il Green Pass e la mascherina.

Il libro

Treviso, dicembre 1980. Il vicecommissario Giusto Zoia, ex ufficiale della Squadra Mobile, viene riassegnato all’Ufficio Amministrativo: colpito durante il tentativo di sventare un furto, il proiettile conficcato nella schiena non gli permette più di svolgere incarichi operativi. Anche Elena, la sua fidanzata, è rimasta gravemente ferita e da allora è piombata in un coma profondo. Da quel momento Zoia vive le giornate nella monotonia della compilazione delle buste paga, isolato dai colleghi e corroso dal senso di colpa per la condizione di Elena.

Finché una mattina un cadavere viene rinvenuto a bordo di un barchino ormeggiato lungo il “ramo morto” del Sile: si tratta di un corpo maschile cui è stata tagliata la testa. Il giovane tenente Dalmasso, appena trasferito da Cuneo, riceve l’incarico di condurre l’indagine: data l’inesperienza sul campo, il questore decide di affiancargli un uomo di esperienza. Per il vicecommissario Zoia si concretizza la possibilità di tornare in pista e ritrovare la fiducia smarrita dentro se stesso.

Biografia dell’autore

GIANLUCA ASCIONE, classe 1975, risiede tra Roma e Treviso, sua città natale. Laureato in giurisprudenza, collabora con uno studio legale. Nel 2008 ha vinto il premio Gran Giallo Citta? di Cattolica col racconto Fino all’ultimo respiro (ed. I Gialli Mondadori). Nel 2012 ha vinto il premio Gran Giallo di Romagna. Nel 2013 un suo inedito e? stato inserito nella raccolta Montevarchi in Giallo. Ha pubblicato i noir Polvere & Ombra (Panda edizioni) #1 Kindle Store nella sezione Gialli e Thriller, Rapsodia in rosso (Panda edizioni) e Fatti uccidere (Panda edizioni), con protagonisti l’ispettore Rita Giannetti e l’investigatore privato Emidio Galasso. Inoltre, ha pubblicato il thriller storico Le Canaglie del Venerabile (Panda Edizioni) terzo classificato al Premio Giallo Indipendente e vincitore del Premio Letterario Città di Ladispoli nella sezione riservata ai gialli e thriller.