"UgualMente" - Giornate per la salute mentale

Sabato 8 ottobre 2022, in occasione della giornata per la salute mentale, l'ULSS2 in collaborazione con il Comune di Vittorio Veneto, Psiche2000 e Fondazione Minuccio Minucci organizza una giornata di eventi gratuiti a Palazzo Minucci De Carlo.



/// PROGRAMMA ///



VITTORIO VENETO

Sabato 8 ottobre

Palazzo Minucci De Carlo

via Martiri della Libertà 35 - Serravalle



/// INGRESSO LIBERO ///



Ore 9.00

LA NOSTRA SALUTE MENTALE.

COME TENERSI IN FORMA

Incontro con: Marco Crepaldi (psicologo e fondatore dell’Associazione Hikikomori Italia), Carola Tozzini (direttore UOC Pieve di Soligo - ULSS2 Marca Trevigiana) e Valeria Piasentin (psichiatra del Distretto Socio Sanitario di Pieve di Soligo - ULSS2 Marca Trevigiana).



Ore 10.30

Intervento musicale di Giovanni Girotto, hang



Ore 11.00

NON VERGOGNIAMOCI,

CHIEDERE AIUTO È IMPORTANTE

Incontro con: Maura Manca (psicoterapeuta e Presidente Osservatorio Nazionale Adolescenza), Luca Pezzullo (Presidente Ordine degli Psicologi del Veneto) e Tiberio Monari (psichiatra del Distretto Socio Sanitario di Pieve di Soligo - ULSS2 Marca Trevigiana).



Ore 15.00

Intervento musicale di Luigi Vitale, vibrafono



Ore 15.30

Lettura a cura dell'Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte



Ore 15.45

Intervento musicale di Stefano Maroelli, chitarra & live electronics



Ore 16.15

Lettura a cura dell'Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte



Ore 16.30

Intervento musicale dell'Enrico De Luca Jazz Trio





